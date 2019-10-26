HABER

İngiltere'de Müslüman olan 8 kişi Konya'da eğitim alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan ve Müslüman olan 8 kişilik grup, İslamiyeti anlamak için Konya'da eğitim görecek

İngiltere'de yaşayan ve Müslüman olan 8 kişi İslam'ı öğrenmek için Konya'ya geldi.

ABD Diyanet Merkezi İmamı Ali Tos rehberliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cambridge Central iş birliğiyle kente gelen grup, Hz. Mevlana, İslam Sanatları, Kuran-ı Kerim ve İslam Düşünceleri üzerine ders alacak.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelen Norman Murdoch Mc callum, Samuel Mudzengerere Shemi, Javed Latif, Tomasz Pawel Waleska, Megan Victoria Critchlow, Lee Shan Tse, Lisa Natalie Hovelsen ve İhsan İbn Aslam, misafirperverliğinden dolayı Altay'a teşekkür etti.

Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayata geçirilen bu programın sahiplenilmesi ve başka Müslümanlara faydalı olacağından dolayı bir başlangıç olarak düşünülmesi önemli." diye konuştu.

Altay, İslamiyet'i seçen grubu tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana'nın 'Bir mum başka bir mumu yakmakla ışından bir şey kaybetmez.' şeklinde bir sözü var. Biz bir mum yakmış oluyoruz. İnşallah onlar da başka mumlara ışık verir. İslamiyet ile müşerref olmaları onlar için büyük bir müjde."

Ziyaretin sonunda Altay, 8 kişiden oluşan gruba İngilizce Mesnevi hediye etti.

İngiliz grup, Konya'da İslamiyet'i öğrenmenin yanı sıra kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini de gezecek.

PARTNERAyıların cinsel organını kesip...Ayıların cinsel organını kesip...
Yolcuların yüzde 80’i pasaport polisinden memnunYolcuların yüzde 80’i pasaport polisinden memnun
Burhaniye’de Adramytteion Festivali başladıBurhaniye’de Adramytteion Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Uğur Altay ingiliz grup islamiyet Konya

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Dikkat çekmek için armut topladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.