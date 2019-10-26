İngiltere'de Müslüman olan 8 kişi Konya'da eğitim alacak

İngiltere'de yaşayan ve Müslüman olan 8 kişi İslam'ı öğrenmek için Konya'ya geldi.

ABD Diyanet Merkezi İmamı Ali Tos rehberliğinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cambridge Central iş birliğiyle kente gelen grup, Hz. Mevlana, İslam Sanatları, Kuran-ı Kerim ve İslam Düşünceleri üzerine ders alacak.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelen Norman Murdoch Mc callum, Samuel Mudzengerere Shemi, Javed Latif, Tomasz Pawel Waleska, Megan Victoria Critchlow, Lee Shan Tse, Lisa Natalie Hovelsen ve İhsan İbn Aslam, misafirperverliğinden dolayı Altay'a teşekkür etti.

Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayata geçirilen bu programın sahiplenilmesi ve başka Müslümanlara faydalı olacağından dolayı bir başlangıç olarak düşünülmesi önemli." diye konuştu.

Altay, İslamiyet'i seçen grubu tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana'nın 'Bir mum başka bir mumu yakmakla ışından bir şey kaybetmez.' şeklinde bir sözü var. Biz bir mum yakmış oluyoruz. İnşallah onlar da başka mumlara ışık verir. İslamiyet ile müşerref olmaları onlar için büyük bir müjde."

Ziyaretin sonunda Altay, 8 kişiden oluşan gruba İngilizce Mesnevi hediye etti.

İngiliz grup, Konya'da İslamiyet'i öğrenmenin yanı sıra kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini de gezecek.

