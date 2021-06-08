İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu

İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Aralarında The Rolling Stones, Tom Jones, Paul McCartney, Van Morrison, Kano, Wolf alice ve Jessie Ware gibi isimlerin de bulunduğu 234 müzisyen ve grup, Başbakan Boris Johnson'a yolladıkları mektupta, mevcut telif yasasının "teknolojik değişimin hızına ayak uyduramadığını" belirtti ve değişim talep etti.

İlk olarak Nisan ayında yayımlanan mektupta şimdi BBC Radio 4'da yayımlanan Desert Island Disc programında yer alan tüm çağdaş sanatçıların da imzası yer aldı.

https://twitter.com/MrTomGray/status/1384416974919307264

Dijital platformlardan elde edilen gelirlerde yapımcıların ve plak şirketlerin daha büyük paylara sahip olduğunu vurgulayan müzisyenler mektupta, "Günümüz müzisyenleri eserlerinden çok küçük gelirler elde ediyor. Pek çok müzisyen dinlenme başına 0,1 ABD doları kazanırken, orkestralardaki isimler ise hiçbir kazanç elde edemiyor" ifadeleri yer aldı.