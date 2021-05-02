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İngiltere’de Myanmar Protestosu

02.05.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'da Myanmar'daki askeri darbe ve darbe karşıtı gösterilere yönelik şiddet protesto edildi

Myanmar’da haftalardır askeri darbeyi protesto gösterileri devam ediyor. Bu hafta protestoların en büyüklerinden biri gerçekleşti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Protestolar Myanmar’ın ticari merkezi kabul edilen Yangon ve ikinci büyük kenti Mandalay olmak üzere ülke genelinde gerçekleşti.

Ülkede 1 Şubat’ta gerçekleşen askeri darbeden beri protesto gösterileri devam ediyor. Dördüncü ayına giren gösterilerde yüzlerce kişi açılan ateşte hayatını kaybetti.

Myanmar’daki şiddet Londra’da protesto edildi

Sömürge geçmişine ait bağlantıları nedeniyle 14 bin Myanmarlı’nın yaşadığı tahmin edilen İngiltere’de, organizatörlerin ‘2 Mayıs bahar devrimini anma’ adını verdikleri bir etkinlik düzenlendi.

Seçilmiş hükümet lideri Aung San Suu Kyi’yi devirerek yönetime geçen askeri yönetimi protesto etmek için toplanan yüzlerce Myanmarlı önce Londra’daki Birleşmiş Milletler binasının önünde sonra da Trafalgar meydanında toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Darbe karşıtı eylemler sırasında ölenler için saygı duruşunda bulunan kalabalık, amaçlarının dünyayı Mynmar’da yaşananlar konusunda harekete geçirip askeri rejime son verme konusunda ikna etmek olduğunu bildirdi.

Demokrasi için Ulusal birlik Partisi, Kasım seçiminde yüzde 80 oy oranıyla büyük bir başarı elde etmiş ancak buna rağmen ‘seçime hile karıştı’ gerekçesiyle 1 Şubat’ta Myanmar ordusu yönetime el koymuştu.

Hükümet devrildi ve Suu Kyi ile Cumhurbaşkanı Win Myint gözaltına alındı.

Londra’daki protestocular, seçime hile karıştırmak dahil bir çok suçlamayla haksız yere gözaltına alınan devrik lider Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılıp işinin başına dönmesini istediler.

Suu Kyi, 1991 yılında Myanmar'a demokrasi getirme çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü kazanmış ve uluslararası toplumda ‘Myanmar’ın anası’ olarak anılmaya başlanmıştı.

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