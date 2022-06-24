HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Nijeryalı senatöre organ kaçakçılığı suçlaması

İngiltere'de Nijeryalı senatöre organ kaçakçılığı suçlaması

24.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, organları alınmak üzere 15 yaşında bir çocuğu Londra'ya kaçırdığı suçlamasıyla Nijeryalı bir senatör ve eşine dava açıldı. Mahkemede bir ihbar üzerine harekete geçen polisin çocuğu kurtararak koruma altına aldığı kaydedildi.

İngiltere'de Nijeryalı senatöre organ kaçakçılığı suçlaması

İngiltere'de, organları alınmak üzere 15 yaşında bir çocuğu Londra'ya kaçırdığı suçlamasıyla Nijeryalı bir senatör ve eşine dava açıldı.

60 yaşındaki Ike Ekweremadu ve 55 yaşındaki Nwanneka Ekweremadu dün Londra'da mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç, davanın devam edebilmesi için mahkemenin yetkisi konusunda başsavcılığın izninin gerektiğini söyledi.

Çiftin 7 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkacağı ve bu süre içinde tutuklu kalacağı belirtildi.

Mahkemede bir ihbar üzerine harekete geçen polisin çocuğu kurtararak koruma altına aldığı kaydedildi.

Aynı zamanda bir avukat olan Ekweremadu, Nijerya'da yaşıyor ama İngiltere'deki Lincoln Üniversitesi'nde ders veriyor.

n 2007-2019 yılları arasında Nijerya Senatosu'nda başkan yardımcılığı yaptığı ve 2003'ten beri de muhalefetteki Demokratik Halk Partisi'nden senatör olduğu belirtiliyor.

Polis, modern kölelik suçları kapsamında yargılanacak Ekweremadu hakkında organ kaçaklığı için komplo kurmak suçlamasıyla yürütülen soruşturma hakkında ayrıntı vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belçika'dan AB ülkelerine çağrı: Enerji alımını birlikte yapalım, kışın kıtlık tehlikesi varBelçika'dan AB ülkelerine çağrı: Enerji alımını birlikte yapalım, kışın kıtlık tehlikesi var
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarıUstaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarı
Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke ettiYurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti!

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz etmişti!

Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...

Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Dayanılmaz sırt ağrılarından kurtulmak çok kolay

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.