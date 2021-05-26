İngiltere’de Normalleşmenin Türkçesi

Aksu, çok uzun süredir bu anı beklediğini, İngiltere’yi korkutan Hindistan varyantının aşıyla baş edemeyeceğini duyduğunu ve rahatladığını söyledi. Bir kapanmaya daha olasılık vermese de ama ona göre, eğer bir kez daha karantina gelirse hiçbir işletme buna dayanamaz.

Başkent Londra’nın Türkçe konuşan esnafı, çarşının yeniden canlanması ve maliye bakanlığının ticari desteği sayesinde yeniden çalışmaya yumuşak bir geçişle başlamış oldu.

Tamamen kurtuluşa sadece dört hafta kala dükkanları yeniden müşteri gören esnaf, son dakika ortaya çıkan Hindistan varyantı korkusunu bile aşacak moral ve umuda sahip.

Sonuncusu dört ay süren üç sıkı karantina ve yoğun aşılamayla İngiltere, Corona virüsü tedbirlerini aşama aşama geride bırakıyor.

Hanedan adlı mekanında ‘sırlarını öğrenmesinler diye kasaplığı çalışanlara bırakmayan patron’ olmakla övünen Orhan Över, müşteri yoğunluğunun eskisi gibi olmadığından yakındı ama gelecekten umutlu. Ona göre normalde gündüz de masaları dolduran müşteriler uzun dönem para kazanmadan geçen dönemi telafi için tasarruf ediyor. Över, İngiltere demek ertesi gün cepler hemen parayla dolacak demek değil, diyor.

“Müşteri hücumu kısa sürdü”

Antep usulü hamur işi tatlılar ve pasta fırını işleten Çetinkaya ailesi de 17 Mayıs açılması sonrası gelen müşteri hücumunun bir anda kesilmesini, Corona döneminden kalma korkuya bağladı. Azar azar da olsa müşterilerin yeniden masaları doldurmasını bekliyorlar.

“Corona artık bizden biri gibi oldu”

Londra’nın dört bir yanına şubeler açmış Gökyüzü zincirinin merkezinde akşam yemeğine erken gelenler, tam kapasite doluluk vadetmese de işletmeciye umut vermeye yeterli görünüyor.

Müdür Ender Ersoy, Hindistan varyantından korkmadığını, zira artık Corona’yı kabullenmeye başladığını söyledi. Ersoy’ya göre ‘o’ da orada onlarla birlikte çalışıyor.