HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Omicron önlemleri: Evden çalışma, Covid pasaportu, maske

İngiltere'de Omicron önlemleri: Evden çalışma, Covid pasaportu, maske

08.12.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de sayıları artan Omicron vakalarının ardından hükümet, Pazartesi gününden itibaren mümkün olan durumlarda evden çalışılmasına karar verdi. Önlemler kapsamında Covid pasaportu uygulaması ve birçok yerde maske zorunluluğu da yürürlüğe girecek.

İngiltere'de Omicron önlemleri: Evden çalışma, Covid pasaportu, maske

İngiltere'de sayıları artan Omicron vakalarının ardından hükümet, Pazartesi gününden itibaren mümkün olan durumlarda evden çalışılmasına karar verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında B Planı diye adlandırdıkları önlemlere geçişin "orantılı ve sorumlu" davranış olduğunu belirtti.

Omicron vakalarının iki ila üç günde bir ikiye katlanıdğını belirten Johnson ilk adımın, evden çalışma olacağını söyledi ve "İş yerlerindeki temaslarınızı azaltarak, bulaşmayı yavaşlatabileceğiz" dedi.

Önlemler kapsamında, cuma gününden itibaren tiyatrolar ve sinemalar dahil kamuya açık alanlarda maske takılması zorunlu kılındı. Ancak bunun mümkün olmadığı yeme-içme mekanları yasak kapması dışında tutulacak.

Gelecek haftadan itibaren de büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri ve konser salonları gibi yerlere girişte Covid pasaportu uygulaması gelirtilecek.

Johnson Covid pasaportu için iki doz aşının yeterli olacağını, ancak hatırlatma dozlarının sayısı arttıkça bunun tekrar gözden geçireleceğini kaydetti.

Bu alanlara 500'den fazla kişiyi alabilecek koltuksuz iç mekanlar ve koltuk bulunmayan ve 5 binden fazla kişiyi alabilecek koltuksuz açık hava mekanları da dahil. 10 bin kişiden fazla alabilecek tüm mekanlarda ise maske zorunlu olacak.

be reintroduced for those who can do so from Monday

From this Friday, mandatory masks will be extended to most public venues, including theatres and cinemas

From next week, the NHS Covid pass will be mandatory for entry into nightclubs and venues where larger crowds gather

From next week, the NHS Covid pass will be mandatory for entry into nightclubs and venues where larger crowds gather

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Görüntüler büyük ilgi gördü! Gök taşı, Karadeniz'e böyle düştüGörüntüler büyük ilgi gördü! Gök taşı, Karadeniz'e böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Yurtta başını satırla kesmişti! Vahşette yeni gelişme

Yurtta başını satırla kesmişti! Vahşette yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.