HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Omicron Varyantı Dalgası

İngiltere'de Omicron Varyantı Dalgası

13.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron’un, ülkede baskın hale geldiğini açıkladı. Son verilere göre, başkent Londra’da yeni görülen vakaların yaklaşık, yüzde 40’ı Omicron varyantı.

İngiltere, Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron’un, ülkede baskın hale geldiğini açıkladı. Son verilere göre, başkent Londra’da yeni görülen vakaların yaklaşık, yüzde 40’ı Omicron varyantı.

Omicron varyantı İngiltere’de ilk olarak 27 Kasım tarihinde tespit edildi. O günden bu zamana geçen yaklaşık 3,5 haftada Omicron ülkede baskın vaka haline geldi. Uzmanların çok kolay yayıldığını söyledikleri yeni varyant özellikle başkent Londra’da etkili oluyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da son olarak yaptığı açıklamada, Omicron dalgasının kuvvetli bir biçimde yayıldığını söyledi ve herkesten kısıtlamalara uymasını istedi.

Yetkililer daha sıkı önlemler alınmazsa ülkede kısa süre içerisinde Omicron varyantı bulaşan kişi sayısının bir milyona ulaşabileceğini ifade ediyorlar. Uzmanlar, Omicron’un iki doz aşı yaptırmış kişilere bulaşma riskinin yüksel olmasına da dikkat çekiyorlar.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid David de Sky News kanalına verdiği demeçte “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz şey olağan dışı bir hızla, bugüne kadar görmediğimiz bir süratle yayılıyor. Her iki, üç günde bir vaka sayısı katlanıyor” dedi.

Yetkililer şu ana kadar İngiltere’de Omicron varyantına yakalananlardan sadece 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Henüz İngiltere’de Omicron varyantı kaynaklı bir can kaybı görülmedi.

İngiltere Sağlık Bakanı ayrıca uzmanların üçüncü doz aşı uyarısını da hatırlattı ve Omicron’a karşı üç doz aşının çok daha yüksek bir koruma oranına sahip olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Alarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyonu bulabilirAlarm seviyesi 4'e yükseldi: 1 milyonu bulabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.