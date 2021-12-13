İngiltere'de Omicron Varyantı Dalgası

İngiltere, Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron’un, ülkede baskın hale geldiğini açıkladı. Son verilere göre, başkent Londra’da yeni görülen vakaların yaklaşık, yüzde 40’ı Omicron varyantı.

Omicron varyantı İngiltere’de ilk olarak 27 Kasım tarihinde tespit edildi. O günden bu zamana geçen yaklaşık 3,5 haftada Omicron ülkede baskın vaka haline geldi. Uzmanların çok kolay yayıldığını söyledikleri yeni varyant özellikle başkent Londra’da etkili oluyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da son olarak yaptığı açıklamada, Omicron dalgasının kuvvetli bir biçimde yayıldığını söyledi ve herkesten kısıtlamalara uymasını istedi.

Yetkililer daha sıkı önlemler alınmazsa ülkede kısa süre içerisinde Omicron varyantı bulaşan kişi sayısının bir milyona ulaşabileceğini ifade ediyorlar. Uzmanlar, Omicron’un iki doz aşı yaptırmış kişilere bulaşma riskinin yüksel olmasına da dikkat çekiyorlar.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid David de Sky News kanalına verdiği demeçte “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz şey olağan dışı bir hızla, bugüne kadar görmediğimiz bir süratle yayılıyor. Her iki, üç günde bir vaka sayısı katlanıyor” dedi.

Yetkililer şu ana kadar İngiltere’de Omicron varyantına yakalananlardan sadece 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Henüz İngiltere’de Omicron varyantı kaynaklı bir can kaybı görülmedi.

İngiltere Sağlık Bakanı ayrıca uzmanların üçüncü doz aşı uyarısını da hatırlattı ve Omicron’a karşı üç doz aşının çok daha yüksek bir koruma oranına sahip olduğunu söyledi.

