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İngiltere'de Omicron'dan ilk ölüm

13.12.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başkanı Johnson, Omicron yüzünden bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken, varyantın hızla yayıldığını, ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının Omicron kaynaklı olduğunu söyledi.

Araştırmacıların ilk olarak Güney Afrika'da tespit ettiği ve çok bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı bulaşan bir hasta İngiltere'de hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günü başkent Londra'da yaptığı açıklamada Omicron varyantı nedeniyle en az bir hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bir aşı merkezini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Johnson, yeni varyant Omicron'un İngiltere'deki vakaların yüzde 40'ını oluşturduğunu belirtti. Başbakan Johnson, Omicron yüzünden hastanelere yatışların da arttığını bildirdi.

Johnson ülkedeki pandemiyle mücadele vesilesiyle Pazar akşamı yaptığı halka sesleniş konuşmasında da "acil durum" seviyesinin yükseltilerek iki düzeyine çıkarıldığını duyurdu. Johnson, gelmekte olan bir "Omicron dalgasına" karşı uyarıda bulunarak hatırlatma aşılarının temposunun artırılacağı sözünü de verdi. Johnson, tüm yetişkinlere hatırlatma dozu yapılabilmesi için yedi gün açık olacak ilave aşı merkezleri kurulacağını söyledi. Ülkenin "acil bir durumla" karşı karşıya olduğunu belirten Johnson, "Hatırlatma dozunuzu olun!" çağrısında bulundu.

Ülkede yeni Omicron önlemleri

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkede zorunlu test uygulaması sertleştirildi. Yeni düzenlemeye göre, koronavirüs testi pozitif olan bir kişi ile temas etmiş olan tam korunmalı kişilerin yedi gün boyunca her gün hızlı test yapması, tek doz aşı olmuş kişilerin ise on gün boyunca karantinada kalması öngörülüyor. Sağlık Bakanı Sacid Cavid, yeni önlemleri Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayılması ile gerekçelendirmiş, Omicron'un Aralık ayı ortasına kadar ülkede baskın varyant haline gelmesinin beklendiğini söylemişti.

Sağlık Bakanı Sacit Cavid, bu yeni varyantın, daha önce hiç görmedikleri biçimde, inanılmaz bir hızla yayıldığını da söyledi. Bakan, yeni vaka sayılarının ikişer veya üçer gün aralıklarla ikiye katlandığını da aktardı.

İngiltere'de hükümetin Omicron varyantına karşı aldığı önlemler doğrultusunda, Cuma gününden bu yana kamuya ait binalarda maske zorunluluğu da yeniden uygulanıyor. Evden çalışmanın tekrar tavsiye edildiği ülkede, stadyum veya gece kulübüne gitmek isteyen kişilerin Çarşamba gününden itibaren aşı sertifikasını ibraz etmesi gerekecek.

Tedbirler yarın parlamentoda görüşülecek

İngiltere'de koronavirüs pandemisiyle mücadele tedbirleri yarın parlamentoda görüşülecek. Tedbirlerin İşçi Partisi'nin (Labour) desteğiyle geçmesi beklense de Johnson hükümetinin tedbirlere uymadıklarına dair ortaya çıkan yeni skandallar hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Sunday Mirror gazetesi de Pazar günü Başbakan Johnson’un geçen yıl Noel döneminde bir ekranın önünde oturup çevrimiçi düzenlenen bir yarışmaya katıldığını görüntüleyen bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta Johnson'un yanında iki kişi görülüyor. Oysa aynı dönemde ayrı hanelerden en fazla iki kişinin bir araya gelmesi mümkündü, daha fazla kişinin kapalı alanda biraraya gelmesi yasaktı. İşçi Partisi, görsel için "Kuralların hükümetin kalbinde ihlal edildiği bir kültür" yorumunda bulundu.

AFP/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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