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"İngiltere'de Ordu Günde 100 Bin Aşıyı Ülkeye Dağıtmak İçin Hazır"

31.12.2020 13:03 | Son Güncelleme:
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ordunun günde 100 bin Corona virüsü aşısının dağıtımı için hazır olduğunu söyledi

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ordunun günde 100 bin Corona virüsü aşısının dağıtımı için hazır olduğunu söyledi.

Wallace, İngiliz ordusundan 130 askeri planlama uzmanı ve personelin aşıların ülke geneline dağıtımı konusunda hazırlık çalışmaları için yetkilendirildiğini gerekmesi halinde aşıların yapılması konusunda da daha fazla personel de görevlendirilebileceğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Times Radyo kanalına verdiği demeçte “Ülke genelinde aşıların yapılması konusunda görev alabilecek 250 ayrı mobil ekibimiz de var. Ulusal Sağlık Dairesi’nin talep etmesi halinde günde 100 binden fazla aşıyı ülke geneline ulaştırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısına dünyada ilk onay veren ülke olan İngiltere dün itibariyle İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından geliştirilen aşıya da kullanım onayı verdi.

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