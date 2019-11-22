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İngiltere'de otelde büyük yangın

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

İngiltere?de Sussex bölgesindeki bir otelde yangın çıktı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere?de Sussex bölgesindeki bir otelde yangın çıktı. Otel boşaltılırken çok sayıda itfaiye aracının ve personelinin olay yerine sevk edildiği, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İngiltere?nin Sussex bölgesindeki Eastbourne kentinde bulunan Claremont Oteli?nde yangın çıktı. Otelde kalan müşteriler ve çalışanlar boşaltılırken, 12 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yangına müdahale için olay yerine sevk edildiği duyuruldu. İtfaiye teşkilatı, çevredekileri evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyardı.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangında kimsenin zarar görmediği duyuruldu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılacağı bildirildi.

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