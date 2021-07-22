İngiltere'de Pandemi Kaynaklı Gıda Sıkıntısı

İngiltere Ticaret, Sanayi Stratejisi ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, yüzbinlerce çalışana evde kendilerini karantinaya almaları yolunda yapılan çağrı sonrasında oluşan gıda sıkıntısını yakından izlediklerini açıkladı. Bakan, “Durumdan kaygılıyız ve yakından takip ediyoruz” dedi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, süpermarket raflarının boşaldığını görülüyor, işletmelerin rafları yeniden doldurmak ve kasalarda çalıştırmak için eleman bulamadıkları kaydediliyor.

Gıda zincirinin çökmek üzere olduğu belirtilen İngiltere’de çalışanlar, kendilerine resmi bir telefon uygulaması üzerinden gönderilen ‘kendinizi evde karantinaya alın’ çağrısından sonra işe gitmediklerinden, et kesim ve işleme tesislerinde de büyük sıkıntılar yaşanıyor.

İngiltere Perakendeciler Konsorsiyumu adlı lobicilik grubunun direktörü Andrew Opie, hükümeti acilen harekete geçmeye çağırdı. Opie, “Pandemi sürecince hayati bir rol oynayan perakende sektörü çalışanlarına ve işverenlerine ik doz aşı yaptırmışlarsa ve COVID testleri negatifse işyerlerine dönmeleri için derhal izin verilmelidir” dedi.

Pandemi sürecinde kullanılan resmi akıllı telefon uygulamasından bireylere gönderilen uyarı (ping) mesajları eğitim ve sağlık sisteminde de aksamalara yol açıyor. Uyarı, COVID hastalarıyla temaslı olanlara gönderiliyor ve evlerinde 10 gün boyunca kendilerini karantinada tutmaları isteniyor.

İngiltere’de boyutu giderek genişleyen bu uyarı mesajı kaynaklı aksamalar ‘pindemi’ olarak adlandırılmaya başlandı.

