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İngiltere'de Parlamento açılışını Kraliçe 2. Elizabeth yerine Prens Charles ve William yapacak

10.05.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buckingham Sarayı, İngiltere'de Parlamento'nun yeni yasama yılı açılış törenine bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in katılamayacağını duyurdu.

İngiltere'de Parlamento açılışını Kraliçe 2. Elizabeth yerine Prens Charles ve William yapacak

Buckingham Sarayı, İngiltere'de Parlamento'nun yeni yasama yılı açılış törenine bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in katılamayacağını duyurdu.

Saraydan yapılan açıklamada, Salı günkü açılışta Prens Charles ve Cambridge Dükü Prens William'a, Kraliçe adına Parlamento'yu açma yetkisinin ortaklaşa verildiği belirtildi.

Kraliçe adına konuşmayı ise Prens Charles yapacak.

İngiltere'de kral veya kraliçenin Parlamento'yu açması ve bir konuşma yaparak hükümetin yeni yasama yılı için planlarını duyurması yüz yıllardır sürdürülen bir gelenek.

Kraliçe, 1963'ten beri ilk kez bu töreni kaçırmış olacak.

96 yaşındaki 2. Elizabeth, hareket etme sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi etkinliğe katılımını iptal etmek zorunda kaldı.

Pazartesi akşamına kadar Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin Parlamento açılışına katılmayı umduğunu söylüyordu; ancak şimdi "epizodik hareketlilik sorunları" nedeniyle Kraliçe'nin Westminster'deki törene gitmeyeceğini doğruladı.

Açıklamada, Kraliçe'nin doktorlarına danıştıktan sonra törene katılmamaya karar verdiği belirtildi.

2. Elizabeth'in kraliyet konutları dışında bu yıl katıldığı tek halka açık etkinlik, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için Mart ayında düzenlenen şükran töreni oldu.

Kraliçe'nin, Başbakan ve Özel Konsey (Privy Council) ile video konferans veya telefonla yapılan düzenli toplantılar ve bazı özel görüşmeler de dahil olmak üzere bu hafta başka randevulara devam etmeyi planladığı düşünülüyor.

Kraliçe, tahttaki 70 yılında şimdiye dek 1959 ve 1963'te hamileliği nedeniyle sadece iki kez Parlamento açılışına katılamadı.

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İngiltere
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