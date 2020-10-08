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İngiltere'de parlamento soruşturması Huawei ile Çin yönetimi arasında 'gizli işbirliği' olduğu sonucuna vardı

08.10.2020 05:53 | Son Güncelleme

İngiltere'de parlamento soruşturması Çin merkezli Huawei şirketi ile Pekin yönetimi arasında "gizli işbirliği olduğuna dair net kanıtlar olduğu" kararına vardı.

İngiltere'de parlamento soruşturması Huawei ile Çin yönetimi arasında 'gizli işbirliği' olduğu sonucuna vardı

İngiltere'de parlamento soruşturması Çin merkezli Huawei şirketi ile Pekin yönetimi arasında "gizli işbirliği olduğuna dair net kanıtlar olduğu" kararına vardı.

İngiliz milletvekilleri, Huawei'nin 5G altyapısından çıkarılması için hükümetin bir takvim belirlemesini istedi.

İngiltere hükümeti Temmuz ayında Huawei'yi 2027 yılına kadar 5G altyapısından çıkaracağını açıklamıştı.

Huawei'den yapılan açıklamada, "Bu rapor gerçekler yerine fikirler üzerine inşa edilmiştir ve bu nedenle güvenilir sayılamaz" denildi.

Ancak bu rapor, 5G telekom altyapısını diğer ülkelere de satmaya çalışan şirketi zora sokabilir.

Huawei'nin bir sözcüsü, "İnsanların gizli işbirliği suçlamasının gerçek nedenini göreceklerini ve bunun yerine Huawei'nin son 20 yıldır İngiltere için yaptıklarını hatırlayacaklarından eminiz" dedi.

'Komünist Parti bağlantıları'

Avam Kamarası'nın savunma komitesi, bulgularını akademisyenlerin, siber-güvenlik uzmanlarının ve telekom sektöründe çalışanların ve diğer ilgili kişilerin ifadelerine dayandırdı. Bu kişiler arasında Huawei'nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şirketi eleştiren isimler de vardı.

Raporda, Çin hükümetinin "Huawei'nin büyümesini son 3 yılda 75 milyar dolarla desteklediğini" ve bu durumun şirketin teknolojisini "komik derecede küçük bir paraya satmasını sağladığını" iddia eden bir risk sermayedarının görüşleri de yer aldı.

Raporda, Çin merkezli şirketler hakkında uzman olan bir araştırmacının, Huawei'nin "istihbarat, güvenlik ve fikri mülkiyet faaliyetlerinde yer aldığına" dair görüşlerine de yer verildi.

Komite, "Huawei'nin, aksini iddia etse de, Çin devleti ve Çin Komünist Partisi ile güçlü bir bağı olduğu açık" sonucuna vardı.

Raporda, "Bu, hisse modeli ve aldığı ödeneklerle kanıtlandı" denildi.

Raporda Pekin'in Huawei'yi İngiltere'nin 5G altyapısında tutmak için "açık ve kapalı tehditlerle" baskı uyguladığı kaydedildi.

Bunların arasında, İngiltere'nin nükleer enerji endüstrisinde Çin merkezli yatırımları bloke etmenin de olduğu belirtildi.

Komite, tehditlerin devam etmesi durumunda hükümetin, "ekonominin kritik sektörlerinde Çin'in gelecekteki varlığını dikkatlice gözden geçirmesini" önerdi.

Komite, hükümetin Huawei 5G altyapısını Çin ile ilişkiler kötüleşirse ya da ABD veya diğer müttefiklerin baskısı söz konusu olursa, 2027 yerine 2025'te İngiltere'den çıkarmasını da önerdi.

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