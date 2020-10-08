İngiltere'de parlamento soruşturması Huawei ile Çin yönetimi arasında 'gizli işbirliği' olduğu sonucuna vardı

İngiltere'de parlamento soruşturması Çin merkezli Huawei şirketi ile Pekin yönetimi arasında "gizli işbirliği olduğuna dair net kanıtlar olduğu" kararına vardı.

İngiliz milletvekilleri, Huawei'nin 5G altyapısından çıkarılması için hükümetin bir takvim belirlemesini istedi.

İngiltere hükümeti Temmuz ayında Huawei'yi 2027 yılına kadar 5G altyapısından çıkaracağını açıklamıştı.

Huawei'den yapılan açıklamada, "Bu rapor gerçekler yerine fikirler üzerine inşa edilmiştir ve bu nedenle güvenilir sayılamaz" denildi.

Ancak bu rapor, 5G telekom altyapısını diğer ülkelere de satmaya çalışan şirketi zora sokabilir.

Huawei'nin bir sözcüsü, "İnsanların gizli işbirliği suçlamasının gerçek nedenini göreceklerini ve bunun yerine Huawei'nin son 20 yıldır İngiltere için yaptıklarını hatırlayacaklarından eminiz" dedi.

'Komünist Parti bağlantıları'

Avam Kamarası'nın savunma komitesi, bulgularını akademisyenlerin, siber-güvenlik uzmanlarının ve telekom sektöründe çalışanların ve diğer ilgili kişilerin ifadelerine dayandırdı. Bu kişiler arasında Huawei'nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şirketi eleştiren isimler de vardı.