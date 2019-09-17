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İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava

LONDRA (AA) - İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.

Johnson’ın Brexit sürecindeki kritik bir aşamada parlamentoyu tatil etme kararıyla ilgili dava, ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkemesinde bugün başladı.

Mahkeme binası önünde bir grup gösterici de Johnson’ın kararını protesto ediyor.

Johnson’ın kararı daha önce İskoçya’nın başkenti Edinburg’da ve Londra’da Yüksek Mahkeme’de dava edilmiş, her iki mahkeme de bunun siyasi nitelikte bir karar olduğu ve yargının alanına girmediğine hükmetmişti.

- İki dava birleştirildi

Ancak Edinburg’daki karar temyiz edilmiş, temyiz duruşmasında İngiliz hükümetinin parlamentoyu tatil kararının arkasındaki niyet ile Kraliçe 2. Elizabeth’e beyan ettiği gerekçe arasında farklılık olduğuna hükmedilmişti. İngiliz hükümeti, temyiz kararını Londra’daki üst mahkemeye taşımıştı.

Öte yandan Londra Yüksek Mahkemesinin kararı da davacılar tarafından üst mahkemeye götürülmüştü.

Bugün başlayan davada, önceki iki dava birleştirilerek görülüyor. Kararının cuma günü veya gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor. Duruşmalar, olağan prosedürün aksine internet üzerinden canlı olarak da yayımlanıyor.

Boris Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek için parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth’e sunmuş, Kraliçe’nin onanıyla parlamento 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde tatil edilmişti.

Ancak Johnson’ın kararını, Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir “anayasal darbe” diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı.

Parlamento, tatile girmeden önce Johnson’ın 31 Ekim’de ülkeyi anlaşmasız biçimde AB’den ayırmasını önlemeye dönük bir yasa da çıkarmıştı. Bununla birlikte, Johnson bu yasaya itaat etmeyebileceğinin sinyalini vermişti.

İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava

İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması

İngiltere'de parlamentonun askıya alınması
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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Brexit İngiliz Parlamentosu ingiltere Supreme Court

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