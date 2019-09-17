İngiltere’de parlamentoyu tatil kararıyla ilgili kritik dava

LONDRA (AA) - İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı, ülkenin en üst mahkemesinde görülmeye başladı.

Johnson’ın Brexit sürecindeki kritik bir aşamada parlamentoyu tatil etme kararıyla ilgili dava, ülkenin Anayasa Mahkemesi konumundaki yüksek mahkemesinde bugün başladı.

Mahkeme binası önünde bir grup gösterici de Johnson’ın kararını protesto ediyor.

Johnson’ın kararı daha önce İskoçya’nın başkenti Edinburg’da ve Londra’da Yüksek Mahkeme’de dava edilmiş, her iki mahkeme de bunun siyasi nitelikte bir karar olduğu ve yargının alanına girmediğine hükmetmişti.

- İki dava birleştirildi

Ancak Edinburg’daki karar temyiz edilmiş, temyiz duruşmasında İngiliz hükümetinin parlamentoyu tatil kararının arkasındaki niyet ile Kraliçe 2. Elizabeth’e beyan ettiği gerekçe arasında farklılık olduğuna hükmedilmişti. İngiliz hükümeti, temyiz kararını Londra’daki üst mahkemeye taşımıştı.

Öte yandan Londra Yüksek Mahkemesinin kararı da davacılar tarafından üst mahkemeye götürülmüştü.