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İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a para cezası verilecek

12.04.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 pandemisinde uygulanan karantine kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a para cezası verilecek

Londra Emniyet Müdürlüğü, bugün, başbakanlıkta düzenlenen partilere katıldığı belirtilen 30 kişiye daha para cezası verileceğini duyurdu. Bu kişilerin arasında Johnson ve Sunak da yer alıyor. Daha önce de bu etkinliklere katılan 20 kişiye ceza kesilmişti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün, Başbakan ve Maliye Bakanı'na para cezası verileceğine dair bir yazı gönderdiği belirtildi fakat başka ayrıntı verilmedi.

Polis ceza alacak kişilerin adını açıklamadı. Ama hükümet bu kişiler arasında Johnson ve Sunak'ın da olması halinde bunu kamuoyuyla paylaşma sözü vermişti.

Güvensizlik oyu ve istifa çağrıları

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "Boris Johnson ve Rishi Sunak yasaları çiğnedi ve İngiltere kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisinin de istifa etmesi gerekir. Muhafazakar Parti ülkeyi yönetemiyor. İngiltere daha iyisini hak ediyor" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey ise Paskalya tatilinde olan Meclis'i toplantıya çağırdı ve başbakan için güvensizlik oylaması yapılmasını istedi.

Davey, "Kriz içindeki ülke, kendisi de kriz içinde olan hükümet tarafından ihmal ediliyor" diye konuştu.

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İngiltere
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