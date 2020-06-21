İngiltere'de polis, 3 kişinin öldüğü bıçaklama olayının 'terör saldırısı' olabileceğinden şüpheleniyor

Bir görgü tanığı da BBC'ye, bir kişinin parkta oturan gruplara sırayla koşarak yaklaştığını ve birçok insanı bu şekilde bıçakladığını anlattı.

Akşam saatlerinde Forbury Gardens'da meydana gelen olayda ölü ve yaralı sayısı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Saldırganın ne amaçla olayı gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor ancak terörle mücadele ekipleri de olay yerine gitti.

Thames Valley Polisi sözcüsü, yaralanan birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Forbury Gardens'a gelen çok sayıda ambulans olay yerinden ayrıldıktan sonra park, polis incelemesi için kordona alındı.

Güvenlik kaynakları BBC'ye, olayın şüphelilerinden birinin tutuklandığını, tutuklunun Libyalı olabileceğini bilgisini verdi. Thames Valley Polisi de bir kişinin tutuklandığını açıkladı ancak kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

Londra'nın batısındaki Reading bölgesinde bir parkta yaşanan bıçaklama olayında en az 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar da var.

Olaydan birkaç saat sonra yaklaşık 10 polisin zırhlı şekilde Basingstoke Yolu'ndaki evlere girerken görüldüğü belirtiliyor.

Başbakan Boris Johnson da olayla ilgili açıklamasında "Aklının Reading'deki dehşet verici olaydan etkilenenlerde olduğunu" söyledi ve olay yerinde görev yapan acil servise teşekkür etti.

Güney Merkez Ambulans Servisi, bu olayın sonucunda yaralanan birkaç kişiyi tespit ettiklerini ve tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

"Üzerimize gelmeye başladı"

20 yaşındaki Laurence Wort da olay sırasında Reading'deydi. Bıçaklama olayının meydana geldiği yerin 10 metre yakınındaydı:

"Bizim yürüdüğümüz yolun karşısından yürüyerek gelen bir adam birden sola dönerek parkta oturan gruba yöneldi ve 3 kişiyi bıçakladı. Ardından koşarak bize yöneldi ama yetişemeyeceğini anlayınca, ne olduğunu henüz anlamayan bir başka gruba yöneldi. O grupta da bir kişiyi bıçakladı."

Parkta gündüz saatlerinde ırkçılık karşıtı "Siyahların Hayatı Değerlidir" eylemi yapılmıştı. Barışçıl geçen gösteri sonrası protestocular parktan ayrılmıştı.

Polis, olayın bu eylemle ilgili olduğuna dair hiçbir ipucu olmadığını açıkladı. Eylemin organizatörleri de barışçıl şekilde toplanan grubun olaysız dağıldığını ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Reading belediyesi halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

