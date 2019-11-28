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İngiltere'de polis 'Kadınların gece tek başına sokağa çıkması riskli' uyarısı için özür diledi

28.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

Nottinghamshire Emniyet Müdürlüğü, Facebook'ta yayımladığı ve kadınlara "gece tek başına sokağa çıkmamalarını" tavsiye ettiği mesajını, tepkiler üzerine geri çekerek özür diledi. Polis sözcüsü bir süre sonra kaldırılan mesaj için "Özensizce yazılmış bir uyarı" dedi.

İngiltere'de polis 'Kadınların gece tek başına sokağa çıkması riskli' uyarısı için özür diledi

İngiltere'de Nottinghamshire Emniyet Müdürlüğü, Facebook'ta yayımladığı ve kadınlara "gece tek başına sokağa çıkmamalarını" tavsiye ettiği mesajını, tepkiler üzerine geri çekerek özür diledi.

Bir kadın hakları kuruluşu mesajı "cinsiyetçi" ve "aşağılayıcı" buldu.

Sosyal medyada birçok kişi polisin mağdurları suçlu göstermeye çalıştığını savundu.

Polis, uyarısını Nutthal kasabasında 22 Kasım'da bir kadının sokakta bir erkek tarafından takip edildiği şikayetinden sonra yayımladı.

Olası görgü tanıklarından yardım istenen uyarıda, "Gece tek başına yürümek, almamamız gereken bir risk. Gece tek başına yürüyen kadınlar tacize uğrama hatta fiziksel saldırıya uğrama riski altındadır. Bu yüzden işinizden gelirken ya da gece alışverişten gelirken kalabalığın olduğu yerleri kullanmaya özen gösterin" denildi.

Polis sözcüsü bir süre sonra kaldırılan mesaj için "Özensizce yazılmış bir uyarı" ifadesini kullandı.

'1980'lerde gibiyiz'

Kadın örgütü Nottingham Women's Centre'ın Başkanı Helen Voce mesaja, "Polisin böyle bir uyarı yayımlamasına inanamıyorum. 1980'lerde gibiyiz. Ne kadar aşağılayıcı. Gece sokağa çıktıkları ve alışverişten geç döndükleri için kadınlar suçlanıyor. Kadınlara, suçun kendilerinde olduğunu hissettirecek bir şey" diyerek tepki gösterdi

Voice, "Oysa bu güzel tavsiyeler, kadınları sokakta güvenli hissettirmeleri için erkeklere yapılmalıydı. Davranışlarını değiştirmeleri gereken erkekler" diye konuştu.

Polisin Facebook mesajının altında yer alan bir yorumda da bir kadın kullanıcı, "Bunu okuyunca sadece korku hissettim. Bana kamusal alanlarda olmamam gerektiği söyleniyor" derken, başka bir kullanıcı da şunları yazdı:

"Size şunu hatırlatmak istiyorum. 2019 yılındayız ve artık onlara karşı işlenen suçlarda kadınları suçlamıyoruz."

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