İngiltere'de polis 'Kadınların gece tek başına sokağa çıkması riskli' uyarısı için özür diledi

İngiltere'de Nottinghamshire Emniyet Müdürlüğü, Facebook'ta yayımladığı ve kadınlara "gece tek başına sokağa çıkmamalarını" tavsiye ettiği mesajını, tepkiler üzerine geri çekerek özür diledi.

Bir kadın hakları kuruluşu mesajı "cinsiyetçi" ve "aşağılayıcı" buldu.

Sosyal medyada birçok kişi polisin mağdurları suçlu göstermeye çalıştığını savundu.

Polis, uyarısını Nutthal kasabasında 22 Kasım'da bir kadının sokakta bir erkek tarafından takip edildiği şikayetinden sonra yayımladı.

Olası görgü tanıklarından yardım istenen uyarıda, "Gece tek başına yürümek, almamamız gereken bir risk. Gece tek başına yürüyen kadınlar tacize uğrama hatta fiziksel saldırıya uğrama riski altındadır. Bu yüzden işinizden gelirken ya da gece alışverişten gelirken kalabalığın olduğu yerleri kullanmaya özen gösterin" denildi.

Polis sözcüsü bir süre sonra kaldırılan mesaj için "Özensizce yazılmış bir uyarı" ifadesini kullandı.

'1980'lerde gibiyiz'

Kadın örgütü Nottingham Women's Centre'ın Başkanı Helen Voce mesaja, "Polisin böyle bir uyarı yayımlamasına inanamıyorum. 1980'lerde gibiyiz. Ne kadar aşağılayıcı. Gece sokağa çıktıkları ve alışverişten geç döndükleri için kadınlar suçlanıyor. Kadınlara, suçun kendilerinde olduğunu hissettirecek bir şey" diyerek tepki gösterdi