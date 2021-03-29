İngiltere'de polis ve bakanlıklar okullarda cinsel tacize karşı harekete geçti

Paylaşımların bir çoğunun okulda ya da okuldaki diğer öğrenciler tarafından cinsel taciz hatta tecavüz vakaları olması polise göre, sadece belli eğitim kurumlarını ilgilendirmiyor, ulusal düzeyde yaygın bir sorunun su yüzüne çıkan işaretleri olabilir.

Açıldığından bu yana sitede 6 bini aşkın paylaşım yapıldı ve tacize maruz kaldığını bildirenler arasında 9 yaşındaki çocuklar bile var.

Cinsel taciz ve saldırıya maruz kalanların, isimlerini gizli tutarak paylaşım yapabilecekleri bir internet sitesi olan Everyone's Invited (Herkes Davetli) geçen yıl açıldı.

Hükümet yetkilileri de ihtiyacı olan herkese destek ve koruma sağlanacağını söylüyor.

İngiltere'de polis, okul çağındaki çocukların bir internet sitesi üzerinden dile getirdikleri cinsel taciz ve saldırı iddialarının ulusal çapta yeni bir skandalın ipuçları olabileceğini söylüyor.

İnternet sitesinin kurucusu Soma Sara, "Geçtiğimiz hafta paylaşımların sayısı ve geldiği alanlarda ciddi bir artış ve genişleme gördük. Devlet okullarının ve üniversitelerinin adı daha sık geçmeye başladı. Aynı zamanda yaşlıdan gence, kız ve oğlan çocuklarına kadar çok geniş bir yaş yelpazesinden paylaşımlar var. Bence bu, her yerde varolan bir soruna işaret ediyor" diyor.

Everyone's Invited sitesinde yayımlanan tanıklıklarda, paylaşan kişinin ya da taciz ya da saldırıyı yapan kişinin adı verilmiyor ama neredeyse her birinde bir okulun ya da okulların adı geçiyor.

Tanıklıklar, partilerde uyuşturucu verilerek taciz veya tecavüzden, sosyal medyada cinsel içerikli görsellerin paylaşılması yoluyla tacize kadar çok çeşitli deneyimleri kapsıyor.

Polis ve bakanlıklar hangi adımları atıyor?

Aslında onlarca yıldır okullardaki bazı tekil cinsel taciz ve saldırı vakaları hakkında soruşturmalar yürütüldü ve bazı öğretmen ya da öğrenciler hakkında yargı süreçlerine gidildi ama konu ulusal düzeyde bir sorun olarak ele alınmadı.

Polis şimdi cinsel saldırı ve taciz mağdurlarının, İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek hafta açılacak bir yardım ve şikayet hattına başvurması için çağrıda bulunuyor.