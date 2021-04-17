İngiltere’de Polis Yasa Tasarısı Protesto Edildi

Başkent Londra’da ve İngiltere’nin birçok şehrinde Cumartesi günü polise, özellikle toplumsal olaylara müdahalede geniş yetkiler tanıyan yasa tasarısı protesto edildi.

Dünya’nın gözü Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Phillip için düzenlenen cenaze törenindeyken, yeni polis yasasına karşı toplananlar da dikkatleri kendi üzerlerine çekmeye çalıştı.

Polise karşı sloganların atıldığı, pankartların taşındığı kalabalık yürüyüşte yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Hyde Park’ta buluşan protestocular, ana caddelerde trafiği durdurarak Piccadilly ve Trafalgar meydanları üzerinden Başbakanlık binasının da önünden geçerek Parlamento Meydanı’na ulaştı.

İngiltere’de özellikle başkent Londra’yı üst üste iki yıl, 10'ar gün boyunca kitleyen ‘'Yokoluş İsyancıları'’ adlı çevre örgütünün eylemlerinden sonra ortaya çıktığı söylenen bu tasarı, haftalardır muhalif grupların hedefinde.

İngiltere’de demokrasinin ‘kriz halinde’ olduğu görüşünü dillendiren protestocular arasında ‘'Siyahların Hayatı Değerlidir'’ hareketi de var.

Protestoculara göre bu tasarı eğer yasalaşırsa bu tür protestoları yapmak bir suç haline gelecek.

Mart başında Parlamento’nun alt kanadı Avam Kamarası'nda onaydan geçen yasa tasarısı daha sonra Lordlar Kamarası'nda görüşülüp Kraliçe’nin onayına gidecek.

