HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere’de Polis Yasa Tasarısı Protesto Edildi

İngiltere’de Polis Yasa Tasarısı Protesto Edildi

17.04.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ve dünya Prens Philip'in cenaze törenini izlerken, başkent Londra ve birçok şehirde polise, özellikle toplumsal olaylara müdahalede geniş yetkiler tanıyan yasa tasarısına karşı protestolar vardı

İngiltere’de Polis Yasa Tasarısı Protesto Edildi

Başkent Londra’da ve İngiltere’nin birçok şehrinde Cumartesi günü polise, özellikle toplumsal olaylara müdahalede geniş yetkiler tanıyan yasa tasarısı protesto edildi.

Dünya’nın gözü Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Phillip için düzenlenen cenaze törenindeyken, yeni polis yasasına karşı toplananlar da dikkatleri kendi üzerlerine çekmeye çalıştı.

Polise karşı sloganların atıldığı, pankartların taşındığı kalabalık yürüyüşte yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Hyde Park’ta buluşan protestocular, ana caddelerde trafiği durdurarak Piccadilly ve Trafalgar meydanları üzerinden Başbakanlık binasının da önünden geçerek Parlamento Meydanı’na ulaştı.

İngiltere’de özellikle başkent Londra’yı üst üste iki yıl, 10'ar gün boyunca kitleyen ‘'Yokoluş İsyancıları'’ adlı çevre örgütünün eylemlerinden sonra ortaya çıktığı söylenen bu tasarı, haftalardır muhalif grupların hedefinde.

İngiltere’de demokrasinin ‘kriz halinde’ olduğu görüşünü dillendiren protestocular arasında ‘'Siyahların Hayatı Değerlidir'’ hareketi de var.

Protestoculara göre bu tasarı eğer yasalaşırsa bu tür protestoları yapmak bir suç haline gelecek.

Mart başında Parlamento’nun alt kanadı Avam Kamarası'nda onaydan geçen yasa tasarısı daha sonra Lordlar Kamarası'nda görüşülüp Kraliçe’nin onayına gidecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Kanada’da ilk defa ABD’yi geçtiKanada’da ilk defa ABD’yi geçti
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

İmzalar atıldı! 83 yıl sonra değişim başlıyor

Sabancı'ya ifşa şoku! Bütün mesajları yayınladı

Sabancı'ya ifşa şoku! Bütün mesajları yayınladı

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.