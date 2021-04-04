İngiltere'de Polis Yetkileri Tasarısı Protestosunda Gözaltı

Polis, Corona virüsü pandemisi kısıtlamalarının devam ettiği gerekçesiyle bu gösteriye katılmama tavsiyesi yayınlayıp kurallara aykırı davrananlara işlem yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Göstericiler Cumartesi günü başkent Londra dahil olmak üzere ülkede çok sayıda farklı noktada polisin yetkilerini artıran yasa teklifini protesto etti. Başkent Londra’daki yürüyüş Hyde Park’ın ‘Konuşmacılar Kürsüsü’nde başlayıp Buckingham Sarayı üzerinden Parlamento Meydanı’na dek sürdü.

Bu gruplar arasında, ''Siyah Hayatlar Önemlidir'' ya da ''Sokakları Geri İstiyoruz'' gibi ırkçılık karşıtı gruplar ve kadın örgütlerinin temsilcileri de bulunuyor.

''Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler'' adıyla bilinen yasa tasarısıyla kolluk kuvveti; kamu düzeninin bozulma olasılığı, gürültü, taşkınlık gibi gerekçelerle dahi bir eyleme müdahale yetkisine kavuşuyor.

Ancak tasarının yasalaşması için Lordlar kamarasında görüşülmesi ve daha sonra da İngiltere Kraliçesi'nin onay vermesi gerekiyor.

Polisin yetkilerini artıran yasa tasarısı, önceki yıl ‘Extinction Rebellion’ adlı çevreci örgütün 10 gün boyunca Londra’nın ana cadde ve meydanlarını kilitlediği ve polisin yetkisizlik nedeniyle müdahale edemediği gerekçe gösterilerek gündeme alınmıştı.

“Haklarımızı bize zengin ve güçlüler vermedi, biz aldık”

İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn de çalışma gününün sekiz saatle sınırlandırılması, kadın-erkek ücretlerindeki denge ve kadının seçme, seçilme hakkı gibi konulara atıfta bulundu ve bütün bunların protestolarla elde edildiğini; zengin ve güçlü kimselerin bu hakları gönül rızasıyla vermediğini hatırlatan bir video paylaştı.

Corbyn, ifade özgürlüğünü ve örgütlenme haklarını savunmak için ''ben de buradayım'' diyerek göstericilerin arasına katıldı.

26 kişi tutuklandı

Polis, gösterinin büyük ölçüde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiğini; ancak azınlıkta kalan bir grubun bu konuda kendilerini zorlaması sonucu 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yaşanan arbedede 10 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

