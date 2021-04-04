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İngiltere'de Polis Yetkileri Tasarısı Protestosunda Gözaltı

04.04.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestoların kontrol altına alınması konusunda yeni yetkiler veren yasa teklifine ilişkin protestolarda 26 eylemcinin gözaltına alındığı, 10 polis memurunun yaralandığı açıklandı

İngiltere'de Polis Yetkileri Tasarısı Protestosunda Gözaltı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestoların kontrol altına alınması konusunda yeni yetkiler veren yasa teklifi protesto edildi. 26 eylemcinin gözaltına alındığı, 10 polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Göstericiler Cumartesi günü başkent Londra dahil olmak üzere ülkede çok sayıda farklı noktada polisin yetkilerini artıran yasa teklifini protesto etti. Başkent Londra’daki yürüyüş Hyde Park’ın ‘Konuşmacılar Kürsüsü’nde başlayıp Buckingham Sarayı üzerinden Parlamento Meydanı’na dek sürdü.

Protesto gösterisinde ''Kill the bill'' yani ''Yasa tasarısını öldür'' pankartları taşındı.

Polis, Corona virüsü pandemisi kısıtlamalarının devam ettiği gerekçesiyle bu gösteriye katılmama tavsiyesi yayınlayıp kurallara aykırı davrananlara işlem yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Binlerce gösterici sloganlar atarak Londra caddelerinde yürürken maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığında odaklanan polis, göstericileri uzaktan izledi.

Tartışmalı yasa tasarısının onay süreci

Polisin yetkilerini artıran yasa tasarısı, önceki yıl ‘Extinction Rebellion’ adlı çevreci örgütün 10 gün boyunca Londra’nın ana cadde ve meydanlarını kilitlediği ve polisin yetkisizlik nedeniyle müdahale edemediği gerekçe gösterilerek gündeme alınmıştı.

Yasa tasarısı Mart ayında İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan avam kamarasından iktidar partisinin oy çokluğuyla geçti.

Ancak tasarının yasalaşması için Lordlar kamarasında görüşülmesi ve daha sonra da İngiltere Kraliçesi'nin onay vermesi gerekiyor.

Tasarı ne öngörüyor?

''Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler'' adıyla bilinen yasa tasarısıyla kolluk kuvveti; kamu düzeninin bozulma olasılığı, gürültü, taşkınlık gibi gerekçelerle dahi bir eyleme müdahale yetkisine kavuşuyor.

Yasa tasarısı polisin gösterileri dağıtmak amacıyla zaman sınırlaması getirme imkanına sahip olmasını öngörüyor.

Tasarıya karşı çıkan aktivistler bu durumun muhalif sesleri susturmak amacıyla kullanılabileceğinden endişe duyuyor.

Bu gruplar arasında, ''Siyah Hayatlar Önemlidir'' ya da ''Sokakları Geri İstiyoruz'' gibi ırkçılık karşıtı gruplar ve kadın örgütlerinin temsilcileri de bulunuyor.

“Haklarımızı bize zengin ve güçlüler vermedi, biz aldık”

İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn de çalışma gününün sekiz saatle sınırlandırılması, kadın-erkek ücretlerindeki denge ve kadının seçme, seçilme hakkı gibi konulara atıfta bulundu ve bütün bunların protestolarla elde edildiğini; zengin ve güçlü kimselerin bu hakları gönül rızasıyla vermediğini hatırlatan bir video paylaştı.

Corbyn, ifade özgürlüğünü ve örgütlenme haklarını savunmak için ''ben de buradayım'' diyerek göstericilerin arasına katıldı.

26 kişi tutuklandı

Polis, gösterinin büyük ölçüde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştiğini; ancak azınlıkta kalan bir grubun bu konuda kendilerini zorlaması sonucu 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yaşanan arbedede 10 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

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