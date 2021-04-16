İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock ve kız kardeşinin bakanlıktan ihale alan bir şirkette hissedar olduğu ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve kız kardeşi Emily Gilruth'un, Ulusal Sağlık Hizmeti'nden (NHS) ihale alan bir şirkette hissedar oldukları ortaya çıktı. Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. Öte yandan belge depolaması, imhası ve taranması gibi işleri yürüten firma, bu yıl NHS Galler'de 300 bin sterlinlik bir ihaleyi aldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı. Ancak İşçi Partisi, bunun hükümetin içindeki bir iltimas olduğunu dile getiriyor. Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor. Ancak Bakan Hancock, mal beyannamesinde 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana firmada yer alan kız kardeşi Emily Gilruth'un daha büyük bir hisseye sahip olmasından ve şirkette yönetici olmasından bahsetmedi. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi.