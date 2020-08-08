İngiltere’de Sağlık Çalışanları Meydanlarda

LONDRA - İngiltere’de devlet memurlarının bir kısmı enflasyon oranı üzerinde zam aldı. Zam alamayan sağlık çalışanlarıysa rahatsız. Corona virüsüyle mücadele sırasında alkışlanan sağlık çalışanları tepkilerini eylemle dile getirdi.
VOA Türkçe başkent Londra’daki eyleme katılan sağlık çalışanlarıyla konuştu. Facebook’ta 72 bin kişilik bir grubun kurulmasından cesaret aldıklarını belirten hemşire Janet Maiden, oluşan rahatsızlık sebebiyle artık seslerini yükseltme zamanının geldiğini düşündüklerini söyledi.
Sağlık çalışanlarının eyleminin hastanelerde örgütlendiğini ve İngiltere geneline yayılmasının hedeflendiğini belirten Maiden, “900 bin kamu görevlisine Covid-19 sürecinde üstlendikleri rol nedeniyle enflasyon üstü zam yapılırken canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarının adını bile anmadılar” diyerek tepki gösterdi.
Başkent Londra dışında Cardiff, Liverpool, Edinburg, Newcastle ve Sheffield’da da toplanan sağlık çalışanları 30 ayrı noktadan hükümete seslendi.
Ne kadar kazanıyorlar?
İngiltere’de sağlık sektörü dahil pek çok alanda çalışanların haklarını koruyan GMB adlı genel sendikanın bölge koordinatörü Helen O’Connor, en az beş yıl deneyimi olan bir hemşirenin yıllık gelirinin 33 bin 500 Sterlin olduğunu; yapılan iş ve alınan sorumluluğa oranla bu gelirin yetersiz olmasından yakındı.
Üst kademe bir hemşirenin bile yılda ancak 37 bin Sterlin kazandığına, vergilerden sonra elinde ayda 2 binden Sterlinden biraz fazla para kaldığına dikkat çeken Helen O’Connor geçinemediklerinden şikayet etti. “Londra gibi pahalı bir şehirde bu paranın yarısı ev kirasına, diğer yarısı da faturalara gidince elde hiç bir şey kalmıyor” dedi.
İngiltere’de sağlık hizmetlerini bir milyon çalışanla devlet yürütüyor. İngiliz vatandaşları ve oturum hakkı olan yabancılar genel sağlık hizmetlerini ücretiz alabiliyor