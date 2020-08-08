İngiltere’de Sağlık Çalışanları Meydanlarda

Sağlık çalışanlarının eyleminin hastanelerde örgütlendiğini ve İngiltere geneline yayılmasının hedeflendiğini belirten Maiden, “900 bin kamu görevlisine Covid-19 sürecinde üstlendikleri rol nedeniyle enflasyon üstü zam yapılırken canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarının adını bile anmadılar” diyerek tepki gösterdi.

İngiltere’de sağlık sektörü dahil pek çok alanda çalışanların haklarını koruyan GMB adlı genel sendikanın bölge koordinatörü Helen O’Connor, en az beş yıl deneyimi olan bir hemşirenin yıllık gelirinin 33 bin 500 Sterlin olduğunu; yapılan iş ve alınan sorumluluğa oranla bu gelirin yetersiz olmasından yakındı.

Üst kademe bir hemşirenin bile yılda ancak 37 bin Sterlin kazandığına, vergilerden sonra elinde ayda 2 binden Sterlinden biraz fazla para kaldığına dikkat çeken Helen O’Connor geçinemediklerinden şikayet etti. “Londra gibi pahalı bir şehirde bu paranın yarısı ev kirasına, diğer yarısı da faturalara gidince elde hiç bir şey kalmıyor” dedi.

İngiltere’de sağlık hizmetlerini bir milyon çalışanla devlet yürütüyor. İngiliz vatandaşları ve oturum hakkı olan yabancılar genel sağlık hizmetlerini ücretiz alabiliyor

