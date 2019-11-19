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İngiltere’de sağlık skandalı: 42 bebek yanlış teşhis ve yetersiz bakımdan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 21:52 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir devlet hastanesinde yaklaşık 40 yıldır onlarca bebeğin hastane personelinin yanlış tedavi uygulaması ile yetersiz ve sorumsuz bakımdan dolayı öldüğü ortaya çıktı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’de bir devlet hastanesinde yaklaşık 40 yıldır onlarca bebeğin hastane personelinin yanlış tedavi uygulaması ile yetersiz ve sorumsuz bakımdan dolayı öldüğü ortaya çıktı.
Ülkede bugüne kadar görülmüş en büyük kadın doğum ünitesi skandalı olarak nitelendirilen olay, Independent gazetesinin yayınladığı raporda yer aldı. Gazetenin edindiği soruşturma raporunda, İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı Shrewsbury ve Telford devlet hastanelerinde, 1979 ve 2017 yılları arasında en az 42 bebek ve 3 annenin, doktor ve hemşirelerin standartların altında bakım yapması sonucu öldüğünün belirlendiği aktarıldı.
Bunun yanında raporda, 51 vakada beyin hasarı ve beyin felci, 22 erken doğum, 17 doğum sonrası ölüm, 3 anne ölümü ve 47 yetersiz bakım vakası yaşandığı belirtildi. Rapor, 2017 yılında dönemin Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ın talimatıyla hükümet tarafından hazırlatılan bağımsız bir soruşturma sonucunda hazırlandı. Gazetenin yayınladığı raporda, hastane personelinin ailelerin endişelerini dikkate almadığı, sürekli tekrarlanan hatalar yaptıkları, onlara kaba davrandıkları ve ölen bebeklerin isimlerini karıştırdıkları gibi şikayetlerde yer aldı.
Bazı durumlarda da doğum sonrası ölen bebeklere otopsi yapılmasından sonra bebeklerin cenazelerinin ailelere teslim edilmediği de yer aldı. Soruşturma, 2009 ve 2016 yıllarında bebeklerini doğumdan hemen sonra kaybeden Davies ve Griffiths ailelerinin çabalarıyla açıldı. Söz konusu olay, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı hastanelerdeki anne ve bebek bölümünde bugüne kadar yaşanmış en büyük sağlık skandalı olarak nitelendiriliyor. Daha önce Cumbria's Furness Hastanesi’nde de 2004 ve 2013 yılları arasında 11 bebek ve 1 anne, yetersiz ve sorumsuz bakımdan dolayı hayatını kaybetmişti.

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