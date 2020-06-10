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İngiltere'de salgının yarattığı geçim sıkıntısı yüzünden seks işçiliği yapan kadınlar

10.06.2020 23:05 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Southampton kentindeki Amber Chaplains adlı yardım derneği, 20 yıldır sokaktaki seks işçilerinin sorunlarıyla ilgileniyor. Dernek, koronavirüs salgını sürecinde sokaklardaki kadınların hayatının daha da zorlaştığına dikkat çekerken bazı kadınların da geçim sıkıntısı nedeniyle sokaklarda seks işçiliği yapmaya başladığını vurguladı.

İngiltere'de salgının yarattığı geçim sıkıntısı yüzünden seks işçiliği yapan kadınlar

İngiltere'nin Southampton kentindeki Amber Chaplains adlı yardım derneği, 20 yıldır sokaktaki seks işçilerinin sorunlarıyla ilgileniyor.

Sokakları dolaşıyor, kadınlara maske, kondom ve yiyecek dağıtıyorlar. Saldırıya uğrama, tecavüz gibi durumlarda kullanabilmeleri için cep telefonu dağıtıyorlar.

Dernek, koronavirüs salgını sürecinde sokaklardaki kadınların hayatının daha da zorlaştığına dikkat çekiyor.

BBC ekibinin çekimleri sırasında dernek üyelerinin yardım götürdüğü bazı kadınlar, normalde asla bu işi yapmayacaklarını ama geçim sıkıntısı nedeniyle para kazanmak için bu yola başvurduklarını söyledi.

Dernekten Nicky Porter, koronavirüs salgınının sokaktaki kadınların hayatını daha da zorlaştırdığını anlatırken, "Bölgede kadınlara yönelik saldırı rapor edilmiyor ama bu saldırı olmadığı anlamına gelmiyor. Kadınlar, sokağa çıkma yasağı sırasında dışarıda çalıştıkları için şikayet ederlerse polisten ceza yiyebileceklerini düşünüyorlar" dedi.

Salgın döneminde müşteri bulamadıkları için kadınların daha fazla risk aldıklarını belirten Porter, "Normalde asla birden fazla erkekle girmeyecekleri kamyonetlere biniyorlar. Tecavüz riskini göze alıyorlar" ifadelerini kullandı.

BBC ekibi, Amber Chaplain'ın sokaktaki kadınlara yardım sürecini takip etti.

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