İngiltere'de salgının yarattığı geçim sıkıntısı yüzünden seks işçiliği yapan kadınlar
İngiltere'de salgının yarattığı geçim sıkıntısı yüzünden seks işçiliği yapan kadınlar
10.06.2020 23:05 |
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İngiltere'nin Southampton kentindeki Amber Chaplains adlı yardım derneği, 20 yıldır sokaktaki seks işçilerinin sorunlarıyla ilgileniyor. Dernek, koronavirüs salgını sürecinde sokaklardaki kadınların hayatının daha da zorlaştığına dikkat çekerken bazı kadınların da geçim sıkıntısı nedeniyle sokaklarda seks işçiliği yapmaya başladığını vurguladı.