İngiltere’de Sandık Çıkış Anketine Göre Johnson'ın Partisi Açık Ara Önde

İngiltere’de yapılan seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Boris Johnson’ın partisi Muhafazakar Parti, 368 sandalyeyle parlamentoda tek başına çoğunluğu elde edecek gibi görünüyor. Henüz resmi sonuçlar açıklanmad. Ancak sandık çıkış anketinin verdiği sonuçlar, Başbakan Johnson’ın Brexit’i hayata geçirebilmesi için gereken çoğunluğa ulaşacağını ortaya koyuyor.

Sandık çıkış anketlerine göre, Muhafazakarlar 650 sandalyeli parlamentoda 368 sandalyeye ulaşacak gibi görünüyor. İşçi Partisi’nin ise 191 sandalyede kalacağı tahmin ediliyor. İskoç Ulusal Partisi’nin 55, Liberal Demokratlar’ın ise 13 sandalyeye sahip olacağı öngörülüyor. Resmi sonuçların önümüzdeki 7 saat içinde açıklanacağı belirtildi.

Ülkedeki son beş ulusal seçimde sadece bir kez sandık çıkış anketi yanlış sonuç verdi. 2015’teki seçimlerde sandık çıkış anketi hiçbir partinin parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olmadığı sonucunu çıkarmıştı ancak öyle olmadı. Muhafazakarlar tahmin edilenden 14 fazla sandalye elde ederek çoğunluğu almayı başardı.