İngiltere’de Sarah Everard’ın öldürülmesi, kadına karşı şiddetle ilgili iç hesaplaşma başlattı

Sarah Everard'ın kaybolduğu bölge Londra'nın güneyindeki Clapham Common ile Brixton arasında. Burası, başkent Londra'nın en işlek, en aydınlık ve yürüyüşe en uygun güzergahları arasında yer alıyor. Her gün yüzlerce kişi, bu güzergahı kullanıyor.

Ancak takip eden günlerde, polis Sarah'nın son görüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini ve olayla ilgili detayları paylaştı. Umutlu bekleyiş yerini korku, şok ve üzüntüye bırakmaya başladı.

Endişeliydiler ancak umutsuz değillerdi. Zira, bir gün ansızın sırra kadem basan ama daha sonra ortaya çıkan insanlar oluyordu.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, sadece Londra değil, ülke genelinde kadınların "endişe duyabileceği ve hatta korkuya kapılabileceği" bir durumun oluştuğunu kabul etti. Ancak bir kadının sokakta yürürken kaçırılmasının "aşırı derecede nadir bir olay" olduğunu vurguladı.

Ancak, bu olay, özellikle de pandemi nedeniyle tam kapanma döneminde izin verilen az sayıdaki faaliyetten biri olan yürüyüş güvenliğini birebir etkilemesi nedeniyle büyük bir tartışma başlattı.

Ülkenin dört bir yanından kadınlar, sosyal medyada sokaklarda yürümeyle ilgili kendi deneyimlerini ve kendilerini güvende hissetmek için aldıkları önlemleri paylaşmaya başladı. Takip edilme, taciz, saldırıya uğrama ve teşhire maruz kalma hikayelerini anlattılar.

Helena Wadia, bu kadınlardan biri oldu. BBC Radio 5 Live'a, kadınların kendilerini güvensiz hissetmesinin ne kadar yaygın olduğunu vurgulamak istediğini söyledi:

"Sokakta ilk kez sözlü tacize uğradığımda 12 yaşındaydım. O zamandan beri kendi kendime önlemler alıyorum. Giydiklerimi, içtiklerimi hep kontrol etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman cebimizde para olmasa bile taksiye binmek zorunda kalıyoruz. Parmaklarımızın arasına sıkıştırdığımız anahtarları tutuyoruz. Koşarken kulaklık takmıyoruz. İyi aydınlatılmış yerlerden geçmeye özen gösteriyoruz. Tüm bunlar çok yorucu bir hal alıyor."