İngiltere'de seçim: Kampanya dönemi bugün resmen başlıyor

Daily Telegraph gazetesine yazdığı bir yazıyla seçim kampanyasını resmen başlatan Boris Johnson, Muhafazakâr Parti'nin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi halinde Brexit'i "günler içerisinde" hayata geçirilebileceğini belirtti ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ülkeye "yüz milyarlık" yatırımların akacağını savundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in yapacağı bir konuşmayla "gerçek bir değişim" sözü vermesi bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak, seçim döneminin başlangıcını ilan edecek.

Seçim manifestosunda fırsat eşitliği sözü veren Johnson, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde ülkede belirsizliğin devam edeceğini yazdı.

İşçi Partisi'nin ise bugün ilerleyen saatlerde 10 politika sıralayarak seçim vaatlerini halka açıklaması bekleniyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde ilk 3 ay içinde AB ile makul bir anlaşmaya varma ve 6 ay içinde de bu anlaşmayı halkın oyuna sunma vaadini yinelemesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin ayrıca ücretsiz çocuk bakımı, üniversite harçlarının kaldırılması, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve en üst gelir dilimindeki yüzde 5 için vergi oranının artırılması vaatlerini sıralaması bekleniyor.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.

Başbakan Boris Johnson, kanun tasarılarını geçirebilmek için yeterli sayıda milletvekiline sahip olmaması nedeniyle erken genel seçim çağrısı yapmıştı. Johnson erken seçimin Muhafazakâr Partili milletvekili sayısını artırmasını, böylece de Brexit'i daha kolay gerçekleştirmeyi umuyor.