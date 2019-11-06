HABER

İngiltere'de seçim: Kampanya dönemi bugün resmen başlıyor

06.11.2019 09:23 | Son Güncelleme

İngiltere parlamentosunun gece yarısında feshinden sonra, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için kampanya dönemi bugün resmen başlıyor. Başbakan Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak, seçim döneminin başlangıcını ilan edecek.

İngiltere'de seçim: Kampanya dönemi bugün resmen başlıyor

İngiltere'de gece yarısından sonra parlamentonun feshiyle birlikte, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için kampanya dönemi bugün resmen başlıyor.

Başbakan Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak, seçim döneminin başlangıcını ilan edecek.

Muhfazakâr Parti resmen kampanyasını başlatacak, Boris Johnson İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) gerçekleştirme sözü verecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in yapacağı bir konuşmayla "gerçek bir değişim" sözü vermesi bekleniyor.

Salı günü Liberal Demokratlar seçim kampanyalarını başlatmış, parti lideri Jo Swinson seçimlerin "deprem benzeri bir değişim anı" olabileceğini söylemişti.

Daily Telegraph gazetesine yazdığı bir yazıyla seçim kampanyasını resmen başlatan Boris Johnson, Muhafazakâr Parti'nin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi halinde Brexit'i "günler içerisinde" hayata geçirilebileceğini belirtti ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ülkeye "yüz milyarlık" yatırımların akacağını savundu.

Seçim manifestosunda fırsat eşitliği sözü veren Johnson, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde ülkede belirsizliğin devam edeceğini yazdı.

İşçi Partisi'nin ise bugün ilerleyen saatlerde 10 politika sıralayarak seçim vaatlerini halka açıklaması bekleniyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde ilk 3 ay içinde AB ile makul bir anlaşmaya varma ve 6 ay içinde de bu anlaşmayı halkın oyuna sunma vaadini yinelemesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin ayrıca ücretsiz çocuk bakımı, üniversite harçlarının kaldırılması, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve en üst gelir dilimindeki yüzde 5 için vergi oranının artırılması vaatlerini sıralaması bekleniyor.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.

Başbakan Boris Johnson, kanun tasarılarını geçirebilmek için yeterli sayıda milletvekiline sahip olmaması nedeniyle erken genel seçim çağrısı yapmıştı. Johnson erken seçimin Muhafazakâr Partili milletvekili sayısını artırmasını, böylece de Brexit'i daha kolay gerçekleştirmeyi umuyor.

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Boeing firmasının eski bir çalışanı 787 Dreamliner modeli uçaklardaki oksijen sistemlerinde arıza olduğunu öne sürdüBoeing firmasının eski bir çalışanı 787 Dreamliner modeli uçaklardaki oksijen sistemlerinde arıza olduğunu öne sürdü
Trump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdiTrump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın azil davasında önemli gelişme!

Trump'ın azil davasında önemli gelişme!

Rumlardan skandal karar!

Rumlardan skandal karar!

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

Bomba iddia! 'Gerçekleri saklıyor'

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Yardımcı olacağız

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Trump'tan Riyad Anlaşması değerlendirmesi: Çok iyi bir başlangıç

Trump, Twitter'dan AFP'nin haberini paylaştı: Çok iyi bir başlangıç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.