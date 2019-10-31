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İngiltere'de seçim kampanyası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn: - "Elitleri ne korkutuyor biliyor musunuz? Asıl korktukları şey vergilerini ödemeleri. Dolaysıyla bu seçimde her zamankinden daha çok ve daha kirli savaşacaklar" - "Hep beraber, yozlaşmış sistemi yıkabilir ve herkesi önemseyen daha adil bir ülke inşa edebiliriz"

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, seçim kampanyasına başlarken "elitlere" karşı koyarak "yozlaşmış sistemi" yıkma vaadinde bulundu.

Corbyn, seçim kampanyası kapsamında Londra'da parti üyelerine seslendi. Ülkenin her bir parçasına değişimi getirme sözü veren Corbyn, konuşmasında "vergi kaçakçıları, üçkağıtçı patronlar, çevreye büyük zarar veren şirketler ve milyarder medya sahiplerini" hedef aldı.

Jeremy Corbyn, "Elitleri ne korkutuyor biliyor musunuz? Asıl korktukları şey vergilerini ödemeleri. Dolayısıyla bu seçimde her zamankinden daha çok ve daha kirli savaşacaklar. Üzerimize her şeyi atacaklar çünkü onlara karşı gelmekten korkmadığımızı biliyorlar." dedi.

"Vergi kaçakçılarının, üçkağıtçı patronların, çevreye büyük zarar verenlerin peşine düşeceklerini" söyleyen Corbyn, "Hangi taraftasınız?" diye sordu.

- "Yozlaşmış sistemi yıkabiliriz"

"Hileli sistemi desteklemek için propaganda pompalayan Rupert Murdoch'un medya imparatorluğunu" da eleştiren Corbyn, seçimi kazanması halinde İşçi Partisi hükümetinin bu gibi kişilerin değil halkın yanında olacağını ifade etti. Corbyn, "Hep beraber, yozlaşmış sistemi yıkabilir ve herkesi önemseyen daha adil bir ülke inşa edebiliriz." diye konuştu.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Avrupa Birliği'nden ayrılığın (Brexit) gerçekleştirilmesinde anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim yapılması kararı alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İşçi Partisi Jeremy Corbyn seçim

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