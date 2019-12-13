İngiltere’de seçim noktası yakınlarında şüpheli cihaz bulundu

İngiltere’nin Kuzey Lanarkshire bölgesinde bulunan bir seçim noktası yakınında dün şüpheli bir cihaz bulundu. Cihazın bulunduğu bina tahliye edildi.

İngiltere Motherwell’deki Glenn Tower dairelerinin zemin katında dün şüpheli bir cihaz tespit edildi. Saat 01.00 (TSİ 04.00) sularında cihazın tespit edilmesinin ardından, polis Glen Tower binasını tahliye etti. Cihazın, bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldığı açıklamasını yapan polis, patlamanın ihtiyati olduğunu ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Kuzey Lanarkshire Konseyi, Glen Tower’da oy kullanmak için kayıtlı olan seçmenleri, Knowetop İlköğretim Okuluna yönlendirdi.

Baş Müfettiş Mark Leonard, Motherwell polisinin 48 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladığını söyledi ve "Binanın etrafına bir kordon yerleştirildi ve bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Tahliye sona erdi ve polis, insanları evlerine döndürmek için Kuzey Lanarkshire Konseyi ile çalışıyor. Soruşturma devam ediyor ve 12.00 ve 01.00 arasında bölgede şüpheli davranan birini gören bir tanıkla konuşmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Kuzey Lanarkshire Konseyi, yeni seçim merkezinin 07.00’den itibaren faaliyete geçeceğini söyledi.

