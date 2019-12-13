HABER

İngiltere’de seçim noktası yakınlarında şüpheli cihaz bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Kuzey Lanarkshire bölgesinde bulunan bir seçim noktası yakınında dün şüpheli bir cihaz bulundu.

İngiltere’de seçim noktası yakınlarında şüpheli cihaz bulundu

İngiltere’nin Kuzey Lanarkshire bölgesinde bulunan bir seçim noktası yakınında dün şüpheli bir cihaz bulundu. Cihazın bulunduğu bina tahliye edildi.
İngiltere Motherwell’deki Glenn Tower dairelerinin zemin katında dün şüpheli bir cihaz tespit edildi. Saat 01.00 (TSİ 04.00) sularında cihazın tespit edilmesinin ardından, polis Glen Tower binasını tahliye etti. Cihazın, bomba imha ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldığı açıklamasını yapan polis, patlamanın ihtiyati olduğunu ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Kuzey Lanarkshire Konseyi, Glen Tower’da oy kullanmak için kayıtlı olan seçmenleri, Knowetop İlköğretim Okuluna yönlendirdi.
Baş Müfettiş Mark Leonard, Motherwell polisinin 48 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladığını söyledi ve "Binanın etrafına bir kordon yerleştirildi ve bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Tahliye sona erdi ve polis, insanları evlerine döndürmek için Kuzey Lanarkshire Konseyi ile çalışıyor. Soruşturma devam ediyor ve 12.00 ve 01.00 arasında bölgede şüpheli davranan birini gören bir tanıkla konuşmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Kuzey Lanarkshire Konseyi, yeni seçim merkezinin 07.00’den itibaren faaliyete geçeceğini söyledi.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktıVücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Trump'a yönelik azil oturumu 14 saat sonra ertelendi

Trump'a yönelik azil oturumu 14 saat sonra ertelendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Bu 6 tanığa kulak verin

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı: Ulaşım, turizm, tarım...

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

Valilikten kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.