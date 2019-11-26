İngiltere'de seçim öncesi Hahambaşı İşçi Partisi'ni eleştirdi: Yahudi düşmanlığıyle yeterince mücadele etmiyor

İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu lideri Hahambaşı Ephraim Mirvis, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi ana muhalefetteki İşçi Partisi'ni "Yahudi düşmanlığıyla yeterince mücadele etmemekle" suçladı. Mirvis, seçmenlerden "vicdanlarına göre oy kullanmalarını" istedi. İşçi Partisi ise bugün ırk ve inançla ilgili manifestosunu açıkladı, ırkçılıkla ve Yahudi karşıtlığıyla etkin mücadele vaadinde bulundu.

Ephraim Mirvis, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi için kaleme aldığı makalesinde partide "yukarının onayıyla gelen yeni bir zehrin kök saldığını" savundu.

Mirvis, İşçi Partisi'nin Yahudi karşıtlığıyla ilgili tüm iddiaları soruşturduğu yolundaki açıklamaları için de "uydurma bir hikâye" dedi.

İşçi Partisi 3 yıldan uzun süredir Yahudi karşıtlığıyla, parti lideri Jeremy Corbyn de bu eğilimlere ve Yahudi karşıtı partililere göz yummakla suçlanıyor.

Corbyn ise bazı üyelerin partiden atıldığını belirterek parti içindeki Yahudi karşıtlığıyla etkin bir şekilde mücadele ettiğini söylüyor.