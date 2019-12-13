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İngiltere’de seçimi Başbakan Johnson’ın partisi kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

İngiltere’de Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti seçimi kazanarak, mecliste çoğunluğu elde etti.

İngiltere’de seçimi Başbakan Johnson’ın partisi kazandı

Böylelikle Brexit anlaşmasının mecliste kabul edilmesinin önünde engel kalmadı.İngiltere’de yapılan erken genel seçimleri Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti kazandı. 650 seçim bölgesinden 648'inden gelen sonuçlara göre, Johnson'ın partisi parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda en az 326 sandalye kazanarak, mutlak çoğunluğu garantiledi. 650 üyeli Avam Kamarası'nda sandalye dağılımı henüz kesinleşmedi. İngiliz kamu yayıncılık kuruluşu BBC'nin tahminlerine göre, yüzde 43 civarında oy alan Muhafazakar Parti'nin 363 sandalye kazandığı belirtiliyor. Böylelikle Johnson, Brexit olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması planlarını hayata geçirebilecek.

Başbakan Johnson bu sabah sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Brexit'i gerçekleştirmek için gereken güçlü yetkiyi aldıklarını” söyledi. Birleşik Krallık'ın 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden resmen ayrılması öngörülüyor.

Corbyn istifa edeceğini açıkladı

Tarihinin en kötü yenilgilerinden birini alan İşçi Partisi ise yine BBC'nin tahminlere göre yüzde 33 civarında oy oranı ile 203 sandalye elde etti. Partinin lideri Jeremy Corbyn, bu sonuç üzerine bir geçiş döneminin ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı. Johnson'ın rakibi Corbyn, seçimleri kazanması durumunda AB'den ayrılma kararı konusunda yeniden referandum yapılmasını istiyordu.

Erken genel seçimlerde, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 48 sandalye kazandı. SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum yapılması için çaba göstereceğini açıkladı. Başbakan Johnson'ın İskoçya’yı AB'den çıkartmaya hakkı olmadığını belirten Sturgeon, İskoç halkının kendi geleceğini tayin etmesini engelleme hakkının da bulunmadığını vurguladı.

Seçimlerde Liberal Demokratlar 11, Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) 8 ve diğer partiler ise 15 sandalye kazandı.

Bundan sonra ne olacak?

Başbakan Boris Johnson'ın seçimlerde mecliste çoğunluğu elde etmesi, ülkenin 1973'te dahil olduğu AB'den ayrılmasını kesinleştirmiş oldu. AB ile yapılan Brexit anlaşmasının meclisten geçmesi bekleniyor. Bu anlaşma çerçevesinde Britanya 31 Ocak'tan itibaren AB'ye üye 27 ülkeyle ilişkilerin yeniden düzenleneceği bir geçiş dönemine giriyor. Johnson'ın Brexit için AB ile ticaret anlaşması müzakerelerini, kendi koyduğu 11 aylık mühlet içinde tamamlaması gerekiyor. Johnson bu süreci 2020 sonuna kadar tamamlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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