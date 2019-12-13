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İngiltere'de Seçimi Boris Johnson Kazandı

13.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

İngiltere’de yapılan genel seçimlerde Muhafazakar Parti tek başına iktidarı kuracak çoğunluğu elde etti. Muhafazakar Parti oyların yüzde 43’ünü alırken İşçi Partisi yüzde 32’de kaldı

İngiltere'de Seçimi Boris Johnson Kazandı

İngiltere’de yapılan genel seçimlerde Muhafazakar Parti tek başına iktidarı kuracak çoğunluğu elde etti. Muhafazakar Parti oyların yüzde 43’ünü alırken İşçi Partisi yüzde 32’de kaldı.

Bu sonuçlara göre, Muhafazakar Parti Avam Kamarası’ndaki sandalye sayısını 47 arttırarak 361 koltuk kazandı. İşçi Partisi’yse seçimde büyük bir yenilgi aldı. İşçi Partisi, 59 koltuk kaybetti ve 203 sandalyede kaldı.

Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn istifa edeceğini bir sonraki seçimlerde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde halkın kendilerine güçlü bir yetki verdiğini ve İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden çıkaracaklarını söyledi.

Johnson kampanyasını da İngiltere’nin AB’den çıkışı üzerine kurmuş ve iktidarda kalması halinde Brexit’i gerçekleştireceğini dile getirmişti.

Johnson 1987 yılında Margaret Thatcher’ın elde ettiği başarıdan bu yana Muhafazakar Parti adına Avam Kamarası’ndaki en fazla sandalyeyi elde etmiş oldu.

Boris Johnson, bir önceki Başbakan Theresa May’in Brexit konusundaki başarısızlığı üzerine istifa kararı almasının ardından Temmuz ayında başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Seçimlerde ayrıca İskoç Ulusal Partisi 48, Liberal Demokrat Parti 11, diğer partiler de Avam Kamarası’nda 22 sandalye kazandılar. Avam Kamarası’nda toplam 650 koltuk bulunuyor.

Anket sonuçları da Boris Johnson’ın 360 ve üzeri bir sandalye kazanacağını öngörüyordu.

Seçimde 48 koltuk kazanan İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada “İskoçya net olarak bir mesaj verdi ve AB’den çıkmak ve bir Boris Johnson hükümeti istemiyor” dedi.

Ancak Johnson’un elde ettiği çoğunlukla parlamentodan Brexit anlaşmasını geçirerek İngiltere’nin AB’den çıkışını kısa süre içerisinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

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