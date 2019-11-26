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İngiltere'de seçimler öncesi İşçi Partisi antisemitizm, Muhafazakar Parti İslamofobiyle suçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 19:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de seçimler öncesi İşçi Partisi antisemitizm, Muhafazakar Parti İslamofobiyle suçlandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de 12 Aralık seçimleri öncesi Yahudiler, İşçi Partisi'ni antisemitizmle Müslümanlar da Muhafazakar Parti'yi İslamofobiyle yeterince mücadele etmemekle suçladı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu Hahambaşı Ephraim Mirvis, Times gazetesinde yayımlanan yazısında, İşçi Partisi yönetiminin parti içinde antisemitizmle mücadele ettiği iddiasının uydurma olduğunu öne sürdü.

Gelinen noktanın parti liderliğinin başarısızlığı olduğunu savunan Mirvis, "Yukarının onayıyla yeni bir zehir İşçi Partisi'nde kök saldı." diye yazdı. Mirvis, İşçi Partisi'ne oy vermeme çağrısı yapmasa da Yahudilerden vicdanlarına göre hareket etmelerini istedi.

Hahambaşının ardından Britanya Müslüman Konseyi'nden (MCB) de açıklama yapıldı. Açıklamada, Mirvis'in sözlerine atıfta bulunularak, hangi partiden gelirse gelsin ırkçılığın kabul edilemez olduğu ve bu konuyla yeteri kadar mücadele edilmediği kaydedildi.

Müslümanların da İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, özellikle İslamofobiye inkar, ret ve hileyle yaklaşan Muhafazakar Parti'de akut bir meseledir. Muhafazakar Parti'nin İslamofobiye hoşgörülü yaklaştığı, toplumda artmasına izin verdiği ve bu tür bir ırkçılığın kökünü kazımak için gerekli önlemleri alamadığı birçok Müslüman tarafından çok açık bir şekilde görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Müslümanların da Hahambaşı'nı dinleyeceği ve vicdanlarına göre hareket edecekleri vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
antisemitizm ingiltere islamofobi İşçi Partisi muhafazakar parti

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