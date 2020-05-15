İngiltere'de sendikalar: İptal edilen sağlık hizmetleri açılırken güvenlik ilk planda olmalı

İngiltere'de sağlık sendikaları, koronavirüs nedeniyle iptal edilen sağlık hizmetleri yeniden başlatılırken önceliğin güvenlik olması gerektiğini söyledi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) eski faaliyetlerine dönerken dikkat edilmesi gerekenlere dair dokuz maddelik bir eylem planı hazırlayan sendikalar, kişisel koruyucu ekipman ve sağlık çalışanlarına hızlı test gibi imkanlar olmadan bu faaliyetlerin başlatılmaması çağrısında bulundu.

İngiltere'de kamu çalışanlarının maaşlarına zamlar koronavirüs krizi nedeniyle durdurulmuştu.

Sendikalar sağlık çalışanlarına bu konuda bir istisna yapılması, ayrıca fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğini savunuyor.

İngiliz hükümeti kişisel koruyucu ekipman tedariği için aralıksız çalıştıklarını açıklamıştı.

NHS İngiltere'deki hastanelere, koronavirüs nedeniyle durdurulan acil olmayan sağlık hizmetlerini tekrar başlatmalarını söylemişti.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan 16 sendika, İngiltere'de bazı iş yerlerinin açılmasıyla birlikte şirketlerin koruyucu ekipman talebinin de arttığını, bu yüzden sağlık çalışanları için koruyucu ekipman bulmanın zorlaşabileceği uyarısında bulunmuştu.