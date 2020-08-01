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İngiltere’de Sıcaklar Corona Önlemlerini Zorlaştırdı

01.08.2020 21:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de meteoroloji son iki yüz yılın en sıcak 31 Temmuz’u olacak uyarısı yapınca halk güney sahillerine akın etti

İngiltere’de Sıcaklar Corona Önlemlerini Zorlaştırdı

İngiltere'de meteoroloji son iki yüz yılın en sıcak 31 Temmuz’u olacak uyarısı yapınca halk güney sahillerine akın etti.

Meteoroloji Londra’da 37,8 derece ölçülen sıcaklıkla rekor kırıldığını doğruladı. Bu, ülke tarihinde rastlanan 3. nadir günden biri oldu.

Kalabalık plajların fotoğraf ve videoları, Başbakan Boris Johnson’ın gevşeme açılımlarının belki de erteleneceği sözleriyle birlikte basında yer buldu. Corona virüsü salgınıyla ilgili ülkenin kuzey kentlerinde nokta sıçramalar endişelerin tırmanmasına neden olmuş, sağlık danışma kurulunun bazı üyeleri, “Eğer publar yeniden kapanmazsa Eylül’de okulları açamayabiliriz” uyarısı yapmaya başlamıştı.

Ancak sıcağı gören İngilizler’in bir kısmı tüm endişelere rağmen plaj keyfinden kendini alıkoyamadı. Önce iki metre olan, sonra kapalı mekanlar ve ulaşım araçlarında ''mümkünse bir metre olmalı'' denilen sosyal mesafe, sayfiye belediyelerinden “plajlara gelmeyin”uyarısı yapılmış olmasına rağmen, sıfıra indi.

Doğa kendi mesafe kurallarını koydu

Thames nehrinin Kuzey Denizi'ne döküldüğü kıyıda kurulu Southend-on-Sea'de plaj ve deniz tıklım tıklımdı. Bazı sahillerde polis ve belediye zabıtalarının sosyal mesafe kurallarını hatırlatmak için görev yaptığı da söylendi ama uyarılar işe yaramadı.

Gelgit nedeniyle denizin çekilmesiyle, demir atmış tekneler karaya oturdu. Sahilden iyice uzaklaşan denizdekilerin sayısı azalınca bazı gençler, deniz karaya oturmuş teknelere çıkıp keşif yaptı.

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