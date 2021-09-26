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İngiltere’de Şoför Eksikliği Akaryakıt Krizi Yarattı

26.09.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tankerleri kullanacak şoför bulunamaması nedeniyle İngiliz rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt taşınamıyor. Sorun, istasyonları çalışamaz hale getirdi. Sürücüler son bir kaç litre yakıtla istasyon istasyon geziyor

İngiltere’de Şoför Eksikliği Akaryakıt Krizi Yarattı

Tankerleri kullanacak şoför bulunamaması nedeniyle İngiliz rafinerilerden benzin istasyonlarına yakıt taşınamıyor. Üçüncü gününü dolduran sorun, istasyonları çalışamaz hale getirdi. Sürücüler son bir kaç litre yakıtla istasyon istasyon geziyor.

Londra’nın şehir merkezinde işlek bir benzin istasyonunda pompalara “kullanım dışı” levhalarının asıldığını gören sürücüler ellerinde telefon, yakın benzin istasyonlarını araştırma telaşında.

Sektör temsilcileri çalışacak şoför bulunamadığından yakınan açıklamalarla haberlerde yer alırken Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Sky televizyonuna çıkıp önce onları sonra da paniğe kapılarak istasyonlarda kuyruğa giren ve panik alımları yüzünden mevcut stokların hızlı tükenmesine neden olan sürücüleri hedef aldı. Ağır vasıta taşıma sektörünün temsilcilerine “sorun üretiyorlar” dedi.

İngiltere’de 100 bin şoför eksiği olduğu ve bu yüzden tedarik zincirinin koptuğu ve rafinerilerde petrol olmasına rağmen istasyonlara taşınamadığı hafta sonu manşetlerine yansıdı.

Ulaştırma Bakanı, Avrupa’dan 5 bin şoföre 3 aylık vize verip sektörü rahatlatma planını açıklarken ana muhalefet lideri Keir Starmer bu planın 100 bin kişi olarak değiştirilmesini önerdi.

Grant Shaps “rafinerilerde yeterince petrol var” diyerek halkı panik yapmamaya ve depolarını tam doldurmamaya çağırdı.

Bazı istasyonlar sıradaki sürücülere de petrol yetsin diye alımları sınırlandırdı.

Brexit karşıtları hükümeti yabancı şoförleri ülkeden kaçırmakla suçluyor.

İngiltere’de her ay 2 bin şoförün emeklilik ya da başka nedenlerle işi bıraktığı ama yerine sadece bin şoförün işe başladığı basına yansıyan bilgiler arasında.

Ulaştırma Bakanlığı’nın bir diğer kurtarma planıysa hızlı bir eğitim ve kolay ehliyet verme süreciyle, İngiltere içinden 50 bin kişinin sektöre kazandırılması.

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