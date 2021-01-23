İngiltere'de solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarının sayısı ilk kez 4 bini aştı

İngiltere'de yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı artıyor. Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının sayısı da artıyor. Salgının başından bu yana sayı ilk kez 4 bini geçti.

Hükümet verilerine göre Cuma günü itibarıyla ülke genelinde 4 bin 76 Covid-19 hastası solunum cihazına bağlıydı.

Daha önce 12 Nisan 2020'de bu sayı 3 bin 301'e çıkarak rekor kırmıştı. Bu kez 4 bini geçmiş oldu.

Cumartesi günü ülkede 1.348 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı da 33 bin 552 oldu.

Cuma günü yapılan Başbakanlık bilgilendirme toplantısında konuşan bilim kurulu baş danışmanı Sir Patrick Vallance, "Ölüm oranları korkunç ve korkarım düşüşe geçmeden önce bir süre daha böyle kalmaya devam edecek" demişti.

Geçen hafta BBC'nin girdiği 15 katlı Londra Kraliyet Hastanesi'nin 12 katı, Covid-19 hastalarıyla doluydu.

https://www.youtube.com/watch?v=8pmwtCVgAt0

Solunum cihazındaki hastaların sayısı 18 Aralık'tan bu yana hızla arttı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısı, İngiltere'de hükümetin kısıtlama ve önlemlere karar verirken dikkate aldığı en önemli verilerden biri.