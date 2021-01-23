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İngiltere'de solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarının sayısı ilk kez 4 bini aştı

23.01.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarının sayısı ilk kez 4 bini aştı

İngiltere'de yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı artıyor. Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının sayısı da artıyor.

İngiltere'de yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı artıyor. Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının sayısı da artıyor. Salgının başından bu yana sayı ilk kez 4 bini geçti.

Hükümet verilerine göre Cuma günü itibarıyla ülke genelinde 4 bin 76 Covid-19 hastası solunum cihazına bağlıydı.

Daha önce 12 Nisan 2020'de bu sayı 3 bin 301'e çıkarak rekor kırmıştı. Bu kez 4 bini geçmiş oldu.

Cumartesi günü ülkede 1.348 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı da 33 bin 552 oldu.

Cuma günü yapılan Başbakanlık bilgilendirme toplantısında konuşan bilim kurulu baş danışmanı Sir Patrick Vallance, "Ölüm oranları korkunç ve korkarım düşüşe geçmeden önce bir süre daha böyle kalmaya devam edecek" demişti.

Geçen hafta BBC'nin girdiği 15 katlı Londra Kraliyet Hastanesi'nin 12 katı, Covid-19 hastalarıyla doluydu.

https://www.youtube.com/watch?v=8pmwtCVgAt0

Solunum cihazındaki hastaların sayısı 18 Aralık'tan bu yana hızla arttı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısı, İngiltere'de hükümetin kısıtlama ve önlemlere karar verirken dikkate aldığı en önemli verilerden biri.

Ülkede Aralık ayında koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının daha hızlı yayıldığı açıklandıktan sonra kısıtlamalar kademeli olarak artırılmıştı. Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların bahar aylarında hafifletilip hafifletilmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

Johnson, yeni türün daha fazla ölüme yol açıyor olabileceğini de söyledi. Ancak bilim insanları henüz bunu net bir şekilde söylemek için erken olduğunu belirtiyor.

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İngiltere Kamu Sağlığı biriminin tıbbi direktörü Dr. Yvonne Doyle da, yeni türün daha ölümcül olduğuna dair kesin bir veri bulunmadığını açıkladı:

"Bazı göstergeler var ancak henüz çok erken aşamasında. Çok küçük sayıda vakada bu görüldü bu sebeple kesin bir şey söylemek için çok erken."

Aşı çalışmaları sürüyor

Ülkede 22 Ocak'a kadar 5 milyon 861 bin 351 kişi Covid-19 aşılarının ilk dozunu vuruldu. 468 bin 617 kişi, ikinci dozu da vuruldu.

Üreticiler, uygulanan Pfizer-BioNTech aşısının iki dozu arasında 3 hafta olması gerektiğini belirtirken ülkede bu ara 12 hafta olarak uygulanıyor. Sebebi de ilk dozun daha fazla kişiye hızlıca ulaşması olarak açıklanıyor.

Ancak İngiliz Tıp Derneği, hükümete 12 haftalık aranın doğru bir uygulama olmadığı çağrısında bulundu.

Hükümet ise hiç aşı olmayan insanların virüsü kaparak daha ağır hasta olma ihtimallerinin çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Koronavirüs

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