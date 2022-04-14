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İngiltere’de Son 30 Yılın En Yüksek Enflasyonu

14.04.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere İstatistik Kurumu bu hafta yaptığı açıklamalarla enflasyonun son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını, işsizliğin de 1974’ten bu yana en düşük düzeyine indiğini bildirdi. Kayıtlı işsizlerin oranı bir ayda yüzde 3,9’dan 3,8’e geriledi ama kazançlar son 50 yılın en düşük seviyesine düştü

İngiltere’de Son 30 Yılın En Yüksek Enflasyonu

İngiltere İstatistik Kurumu bu hafta yaptığı açıklamalarla enflasyonun son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını, diğer yandan da işsizliğin 1974’ten bu yana en düşük düzeyine indiğini bildirdi.

Kayıtlı işsizlerin oranı bir ayda yüzde 3,9’dan 3,8’e geriledi ama kazançlar da son 50 yılın en düşük seviyesine düştü. Bundan önceki son düşüş 2013’te görüldü.

Nisan başından itibaren geçerli olan elektrik ve doğalgaz zammı, hane halkı harcamalarına yılda ortalama 700 sterlin ekledi.

Bir diğer veri, çalışan bulunamaması ile ilgili. Salgın öncesine kıyasla, İngiliz işverenlerin kapısında asılı “eleman aranıyor” tabelaları, 1 milyon 288 bin oldu. Üstelik henüz 2022’nin ilk çeyreğinde. Bunun 160 bini restoranlardaki servis elemanı açığı.

The Telegraph gazetesi, “Restoran sahipleri çalışana cazip gelecek fikirler üretiyor” şeklinde bir haber yaptı. Çalışanının spor salonu aidatını ödemek, doğum gününde ücretsiz yiyecek içecek ve artan ikramiyeler bunun birkaç örneği. Habere göre bazı restoran sahipleri müşteri kılığında giderek başka restoranlardan eleman çekecek duruma gelmiş.

İngiltere Merkez Bankası kaygılı

İngiltere Merkez Bankası’nın verilerle ilgili endişeli bir bekleyişe girdiği de ekonomi cephesini takip edenlerin dikkatine sunulan bir diğer haber. Düşünce kuruluşları, yükselen enflasyonun canlı işgücü piyasasına büyük bir gölge düşüreceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası’nda kurumun politikasını belirleyenler, işgücündeki bu sıkılaşmanın yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları ve salgın sonrası bozulan tedarik zinciriyle birleşip kemikleşmesinden endişe ediyor. Bu nedenle, Aralık’tan bu yana üst üste üç kez faiz artırarak başka hiçbir merkez bankasından gelmeyen hamleler geldiğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca İngiltere Merkez Bankası, yapılan yorumlara göre, hayat standartlarındaki baskının yoğunlaşması nedeniyle bu yıl büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağından da korkuyor.

Hükümet bütçesi konusunda tahmin yürütenlerin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 9. Bu durum bordroluların zamlanan yeni vergileriyle de birleşince 1950 yılından beri hayat standartlarındaki en büyük düşüş yaşanacak korkusu hakim.

İşverenlerin ilk çeyrekteki eleman alımı ekonomistlerin beklediği gibi olmadı. 50 bin kişi işe alınır tahmini 10 binde kalmış durumda. Tüketici harcamalarındaki artan baskı nedeniyle perakende sektöründen de olumsuz sinyaller geliyor.

Brexit’in de payı var mı?

İşletmelerin çalışacak eleman bulamamasının önemli bir nedeni de AB ülkelerinden İngiltere’ye göçün azalması. Kalifiye olmayan işlerde eleman sıkıntısının esas sebebinin İngiltere’nin AB’den ayrılması olduğu söyleniyor.

Salgın İngiltere’de çalışan sayısını 655 bin azalttı. Bu rakamın içine emekliler ve hastalık yüzünden işe gidemeyenler de dahil.

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