İngiltere'de son 50 yılda yapılan icatlar sanat eserine dönüştü

Moda fotoğraflarıyla tanınan kavramsal natürmort fotoğrafçısı Ted Humble-Smith, bu kez farklı bir fotoğraf serisiyle karşımızda.

Normalde ruj veya saat gibi sıradan bir ürünü sıra dışı göstermenin uzmanı olan Ted, bu sefer kendisi sıra dışı olan ürünleri daha sıra dışı bir şekilde aktarıyor:

İngiltere'de son 50 yılda yapılan en yenilikçi icatlara Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) verilen MacRobert Ödülü'nü kazanan icatları için bir fotoğraf serisi yapan Ted, bunun için uçaklardan ekranlara kadar çok sayıda tasarımı sanata dönüştürdü.

Fotoğrafları her ne kadar kavramsal olsa da, bu ürünleri icat eden kişilerle yaptığı sohbetler sonrasında şekillenen fikirler üzerine çekilmiş.

Ted onların anlattıklarını alıp, özünü çıkartıp nesneleri baştan hayal etmiş.

En beğendiği fotoğrafı olan bilgisayarlı tomografi, 1972'de icat edildiğinde bu ödülü kazanmıştı.

Bu fotoğrafı çekebilmek için şeffaf bir kafatasının etrafında bir disk çevirmiş. Bu şekilde, x-ray dalgalarının, beyni kesit kesit görüntülemesini anlatmak istemiş.