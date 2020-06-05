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İngiltere’de Sosyal Mesafeli Protesto

05.06.2020 22:42 | Son Güncelleme

İngiltere'de diz çökerek ''Siyahların yaşamı önemlidir'' sloganları atan protestocuların sesleri, Londra’daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda yankılandı

İngiltere’de Sosyal Mesafeli Protesto

İngiltere'de diz çökerek ''Siyahların yaşamı önemlidir'' sloganları atan protestocuların sesleri, Londra’daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda yankılandı.

Protestocular, bu kez hem George Floyd hem de Londra Metrosu’nda çalışırken Corona enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren Belly Mujinga için biraraya geldi. Mujinga, iş başındayken bir tartışma sırasında iddiaya göre yüzüne tüküren beyaz bir yolcudan Corona virüsü kapması sonucu hayatını kaybetmişti.

İngiliz Polisi: ''Protestolar Corona kısıtlamalarına uygun değil''

Londra’daki üçüncü kitlesel eylemde polisin gözü, sosyal mesafe kurallarına uyan eylemcilerin üzerindeydi. Bir radyo programına konuk olan üst düzey bir polis yetkilisi, bu tür eylemlerin sosyal mesafe kurallarına uymayanlar nedeniyle yasaları ihlal ettiği tehlikesinden söz etmişti. Şimdilik en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin verildiği ve 2 metre mesafe kuralının geçerliliğini hala koruduğu hatırlatıldı.

Protestocular: ''Corona’dan neden en çok siyahlar öldü?''

Eyleme katılanlar ise George Floyd’un ölümüyle bir kez daha gündeme gelen ırk ayrımcılığının Corona’dan ölenlerin sayısında bile orantısızlığa neden olduğuna dikkat çekti. İngiltere Mali İncelemeler Kurumu’nun yaptığı araştırma hatırlatıldı ve hayatını kaybeden siyahların sayısının neden beyaz İngilizlerden iki üç kat daha fazla olduğunun nedenleri sorgulandı.

Bugünkü eylemi organize ettiğini söyleyen Dee adlı siyah genç, habercilere, siyahların pazar tezgahlarında, mavi yakalı işlerde, yani hep ön saflarda çalıştığı için mi Corona’dan daha çok öldüğünü sordu. Cezasızlık ve yasaların istismarına da değinen genç, İngiltere’de siyahları ölüme götüren sebeplerin yapısal olduğunu iddia etti.

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