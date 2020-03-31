İngiltere'de süpermarket satışları tarihi rekor kırdı

Süpermarketler bir aylık zaman dilimindeki en yüksek ciroya ulaştı.İngiltere’de koronavirüs salgınıyla süpermarketlerdeki satışlar Mart ayında tarihi rekora ulaştı. Piyasa araştırma şirketi Kantar’ın raporuna göre 22 Mart’a kadarki dört haftayı baz alan veriler, satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,6 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Sadece son haftanın satışları ise 2019’un aynı dönemine göre yüzde 43 daha fazla.

Müşteri sayısı 79 milyon arttı

Online mağaza satışlarının da dahil olduğu verilere göre süpermarketler geçen yıla kıyasla 1,9 miyar sterlin (2,15 milyar euro) daha fazla ciro elde etti. 10,8 milyar sterlinin (12,25 milyar euro) İngiltere'de sektörün şimdiye kadar bir ayda ulaştığı en yüksek satış miktarı olduğu belirtildi.

Birçok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de salgın halkta paniğe neden olurken geçen yıla kıyasla 79 milyon daha fazla müşteri süpermarketleri ziyaret etti. Satışı en çok artan ürün grubu yüzde 28 ile paketli gıdalar ile dondurulmuş yiyeceklerde oldu. Alkol satışları da yüzde 22 arttı.