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İngiltere'de Suudi Arabistan'a silah satışı tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: "Tüm silah satışlarının uluslararası insani hukuka uyumlu olmasını bekliyoruz" - Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry: "(Veliaht Prens Muhammed Bin Selman) Müttefiklerini aptal yerine koyuyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'a silah satışlarının uluslararası insani hukuka uyumlu olmasını beklediklerini belirtti.

İngiltere Parlamentosu'nda Yemen ile ilgili oturumda Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin tartışma yaşandı.

Söz alan İskoç parlamenter Alison Thewliss, Riyad yönetiminin sadece ekim ayında Yemen'e 160 hava saldırısı düzenlediğini ve bunun yüzde 60'ının aralarında hastaneler, gıda depoları, su ve elektrik tesisatları, ulaşım gibi sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti.

Thewliss, Bakan Hunt'a "Suudi Arabistan'a bu ay satılan silahların nasıl kullanılmasını bekliyorsunuz?" diye sordu.

Bakan Hunt da, bunun üzerine tüm silah satışlarının uluslararası insani hukuka uyumlu olmasını beklediklerini söyledi.

Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan arasında stratejik ortaklık bulunduğunu kaydeden Hunt, "Fakat satışların uluslararası insani hukuka uyumlu bir şekilde yapıldığından emin olduğumuzda silah sağlayabileceğimizi çok açık bir şekilde belirttik." ifadesini kullandı.

Hunt, Yemen'deki insani durumu "hiçbir şekilde kabul edilemez" bulduğunu" vurgulayarak, "işlenen suçlarla ilgili eksiksiz bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu" ifade etti.

- "Müttefiklerini aptal yerine koyuyor"

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ise, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini "utanç verici bir cinayet" olarak tanımladı.

Thornberry, cinayetin emrini vermekle suçlanan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın "müttefiklerini aptal yerine koyduğunu" kaydetti.

Emri veren dahil cinayete karışmış kişilere yaptırım uygulaması için hükümete çağrıda bulunan Thornberry, hem mali cezalar verilmesini hem de İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almasını istedi.

Birleşmiş Milletler'e göre (BM) Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor.

Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaşının altındaki 85 bin çocuğun açlıktan öldüğüne inanılıyor.

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