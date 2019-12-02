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İngiltere'de tarihin en uzun 'demiryolları grevi' başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 12:12 | Son Güncelleme

İngiltere demiryolu şirketi Güney Batı Demiryolları'nda (SWR) Londra ve çevre kentleri etkileyecek 27 günlük grev başladı.

İngiltere'de tarihin en uzun 'demiryolları grevi' başladı

İngiltere, (DHA)- İngiltere demiryolu şirketi Güney Batı Demiryolları'nda (SWR) Londra ve çevre kentleri etkileyecek 27 günlük grev başladı.

İngiltere'de günde 600 bin yolcu taşıyan SWR, Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) ile trenlerde güvenlik görevlisi bulunması amacıyla görüşmelere başlamıştı. Görüşmelerin tıkanması sonucu masadan kalkan Sendika işçileri bugün itibariyle 27 günlük greve başladı. İngiltere genelinde sürecek grev boyunca istasyonlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Grev kapsamında günlük yapılan 1850 seferin 850'sinin iptal edilmesi bekleniyor.

Sendika, her trende güvenliği sağlayacak bir güvenlik görevlisinin bulunmasını istiyor. Grevin, erken genel seçimin yapılacağı 12 Aralık ve Hristiyan dünyasının 25 ve 26 Aralık günlerinde kutladığı 'Noel' günleri haricinde devam edeceği belirtildi. Grevin süresi itibariyle İngiltere tarihinin en uzun grevi sayılıyor.

İngiltere'de tarihin en uzun 'demiryolları grevi' başladı

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