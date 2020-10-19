İngiltere'de tecavüz davalarında 'rıza' kavramına yeni yorum

İngiltere ve Galler'de savcılık hizmetlerinin üst kuruluşu Kraliyet Savcılık Hizmetleri (RCS), tecavüz ve cinsel saldırı-taciz davalarında izlenecek kuralları sekiz yıl sonra ilk kez "**dijital çağın değişen davranışları**" ışığında güncelledi.

Tecavüz ve cinsel saldırı konusunda savcıların izleyeceği kurallarda yapılan güncellemede, bir mağdurun kendisine saldıran kişiye çıplak fotoğraf yollaması ya da çöpçatan uygulaması yoluyla buluşmasının "rıza" anlamında yorumlanmaması gerektiği kaydedildi.

Savcılık kurumu, İngiltere ve Galler'de tecavüz ve cinsel saldırı olaylarında, yargıya intikal ve mahkumiyet sayılarının rekor düşüşler göstermesi nedeniyle şiddetli eleştirilerle karşı karşıyaydı.

1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kurallar, savcıları tecavüz ve cinsel saldırı olaylarında iddianamelerini hazırlarken karşı karşıya gelebilecekleri 39 yanlış bilgi-çıkarsamalar ve önyargılı tipleştirmeler konusunda uyarıyor.

39 maddelik listedeki "yanlış çıkarsamalar" arasında, "Biriyle buluşmadan önce, cinsel içerikli fotoğraflar ya da mesajlar gönderdiyseniz, cinsel ilişki kaçınılmazdır" ya da "Bir erkekle internet üzerinden ya da çöpçatan uygulaması üzerinden tanıştıysanız, cinsel ilişki arıyorsunuz demektir ve buna hazır olmanız gerekir" gibi önyargılar bulunuyor.