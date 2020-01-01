İngiltere'de tecavüz davası nedeniyle Güney Kıbrıs'ı boykot kampanyası

LONDRA (AA) - İngiltere'de bir İngiliz turistin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) mağduru olduğu tecavüz davasında suçlu bulunmasına tepki olarak, bu ülkeye dönük boykot kampanyası başlatıldı.

GKRY'de 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını belirten ancak yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz kadının annesi de kampanyaya desteğini açıkladı.

Twitter’da #BoycottCyprus etiketiyle başlatılan kampanyada on binlerce destek mesajı paylaşıldı.

Bir Twitter kullanıcısı "GKRY herkesin tatil listesinden çıkarılmalı. Bu geri ülkede hiçbir kadın güvende değil." yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı da davanın sanıklarının döndükleri İsrail'deki sevinç gösterisinin videosunu paylaşarak, "İşte tecavüzcüler İsrail'de böyle karşılandı." ifadesini kullandı.

Mağdur İngiliz'in hukuki masraflarını karşılamak için başlatılan internet kampanyasında da 80 bin sterlinden (yaklaşık 600 bin TL) fazla bağış toplandı.

- "Münferit vaka değil"

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan ancak adı gizli tutulan mağdurun annesi, kızının başına gelenlerin "münferit bir vaka" olduğuna inanmadığını söyledi.