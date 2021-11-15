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İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "ciddi"ye yükseltildi

15.11.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Liverpool kentinde dün bir takside meydana gelen patlamanın "terör eylemi" olduğunun açıklanmasının ardından ülkedeki ulusal terör tehdidi seviyesi "ciddi"ye yükseltildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltında.Liverpool'da dün bir hastanenin önünde bir takside meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan patlamanın "terör eylemi" olduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkede bir ay içinde ikinci terör saldırısı gerçekleştiğine dikkat çekerek ulusal terör tehdidi seviyesini, ikinci sıradaki "ciddi"ye yükselttiklerini duyurdu.

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor. "Ciddi" seviyesi, "terör saldırısı olabileceğine dair bir istihbarat olmamakla birlikte böyle bir saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğüne" işaret ediyor.

Dört kişi gözaltına alındı

Saldırının taksiye yolcu kılığında binen bir kişinin yanındaki patlayıcıyı ateşlemesi sonucu meydana geldiği açıklanmıştı. Patlamada saldırıyı düzenleyen kişi ölmüş, taksi şoförü de yaralanmıştı.

Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson, taksi şoförünün kendini dışarı atıp kapıları kilitleyerek failin aracı terk etmesine, dolayısıyla daha büyük bir facia yaşanmasına engel olduğunu söyledi. Ancak polis bu bilgiyi henüz doğrulalamadı.

Yaralı şoförün hastanedeki tedavibinin sürdüğü belirtiliyor.

Polis, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltında alındığını açıkladı. Saldırının neden düzenlendiği ise bilinmiyor.

Milletvekili öldürülmüştü

İngiltere'de geçen ay da "terör eylemi" olduğu belirtilen bir saldırı yaşanmış, 1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki David Amess, seçim bölgesi Essex'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

AP/ SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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