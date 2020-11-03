İngiltere’de terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısının ardından İngiltere’de terör tehdidi seviyesi "ciddi" seviyeye yükseltildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün akşam toplam 6 farklı noktada gerçekleştirilen silahlı terör saldırısının ardından İngiltere’de alarm durumuna geçildi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere’nin terör tehdidi seviyesinin "ciddi" seviyeye yükseltildiğini duyurdu. Bakan Patel, "Müşterek Terörizm Analiz Merkezi, Birleşik Krallık’ta terör tehdidi seviyesini önemli seviyeden ciddiye yükseltti. Bu bir ihtiyati tedbirdir ve herhangi bir özel tehdide dayanmamaktadır. Halk tetikte olmaya ve her türlü şüpheli eylemi polise bildirmeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de terör seviyesinin ciddi seviyeye çıkarılması, saldırı ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda uygulanıyor.

