İngiltere'de Theresa May istifa baskısı altında

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci krize dönüşen İngiltere’de Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskısı artıyor.

İngiliz hükümetinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’ndan sorumlu bakanı Andrea Leadsom’ın dün gece açıklanan istifasının ardından, Başbakan May’in de yarın istifa edebileceği belirtiliyor.

Leadsom, May hükümetinden istifa eden 36. üst düzey yetkili oldu. Theresa May son iki yılda aralarında iki Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı, bir çalışma bakanı, bir başbakan yardımcısı ile iki savunma bakanının da yer aldığı çok sayıda üst düzey üyesini kaybetti. İstifaların çoğunluğu da May’in Brexit politikasında aldığı değişiklik kararlarına bağlı olarak gerçekleşti.

- "Yolun sonu"

İngiliz basınında bugün yer alan haber ve değerlendirmelere göre, artan baskı May’i yarın istifasını açıklamaya mecbur bırakabilir.

The Times, May’in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için verdiği yeni tavizlerin partisi içinde bir isyan başlattığını, Leadsom’ın istifasının da bunun öncüsü olduğunu yazdı. Gazeteye göre, baskı altındaki May, istifasını yarın açıklayacak.