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İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulundu

23.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın içinde 39 ceset bulundu.

İngiltere'de tırın içinde 39 ceset bulundu

Tırın Bulgaristan’dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi.İngiltere polisi Londra'nın 30 kilometre doğusundaki Grays kentinde bir tırın içinde 39 ceset buldu. Tırın 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı şoförü cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma makamları tırın Bulgaristan'dan geldiğini ve Cumartesi günü Galler'in liman kenti Holyhead üzerinden Britanya'ya giriş yaptığını açıkladı.

Essex Emniyet Müdürü Andrew Mariner kurbanların teşhis edilmesi için çalışmaların başlatıldığını ancak bu işlemin uzun sürebileceğini ifade etti. Mariner "Bu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği trajik bir olay" diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre tır gece yerel saat ile 01.40 civarında Grays kentindeki sanayi bölgesi Waterglade'de tespit edildi. Tırın bulunduğu yer polis tarafından güvenlik çemberine alındı.

Başbakan Boris Johnson "Essex'teki trajik olaydan dehşete kapıldığını" söyleyerek İçişleri Bakanlığı'nın Essex Polisi ile yakın olarak çalıştığını ifade etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise "Grays'teki son derece trajik olay nedeniyle şoke olduk ve üzüldük. Essex Polisi bir kişiyi gözaltına aldı ve onlara soruşturmalarını yürütmeleri için alan bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ölenlerin sığınmacı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Britanyalı muhafazakar milletvekili Jackie Doyle-Price Twitter hesabından "İnsan kaçakçılığı aşağılık ve tehlikeli bir iş. Essex Polisi için bu büyük bir soruşturma. Umarız bu katilleri yargı önüne çıkarırlar" yorumunu yaptı.

Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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