İngiltere’de Türk Doktor Corona Tedavi Sürecini Anlattı

Yoğun bakım uzmanı Dr. Barış Pekiçten, günlük vaka sayısının 20 binler, ölü sayısının da 600 dolaylarında seyrettiği İngiltere’de Corona tedavi süreciyle ilgili ayrıntılar paylaştı. Dr. Pekiçten, VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen’in “Hangi aşamada hangi ilaçlar kullanılıyor?", "Test ve ilaçlar paralı mı?" gibi sorularını yanıtladı.

İngiltere’de hastaneler ikinci dalgada daha temkinli tedavi yöntemleriyle gündemde. İlk dalgada yaşanan panik nedeniyle, servislerin sadece Coronalı hastalara ayrıldığı günlerin geride kaldığı ve diğer hastalıklarla ilgili tedavilerin de devam ettirildiği yönünde haberler medyada sık sık yer alıyor.

Dr. Barış Pekiçten, 15 yıla yakın görev yaptığı İngiltere’deki East Essex hastanesinde, yoğun bakım ünitesinde nöbette olduğu sırada, VOA Türkçe’ye konuştu. Sağlık hizmetlerinde paniğe yol açan ilk dalgada edinilen deneyimlerle şimdi Corona’ya karşı çok daha etkili destek tedavisinde bulunduklarını anlatan Pekiçten, hangi ilaçların kullanıldığını anlattı.